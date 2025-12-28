Mamma, ho perso l'aereo: Daniel Stern ricrea una scena iconica del film per i nuovi proprietari della casa

I ladri del rubinetto colpiscono ancora. In realtà, soltanto uno dei due. Daniel Stern, che interpretò Marv in Mamma, ho perso l'aereo e Mamma, ho riperso l'aereo - Mi sono smarrito a New York, tornerà indirettamente nella casa di Winnetka dei McCallister.

L'attore non si presenterà fisicamente nel seminterrato dell'abitazione come nel primo film ma lavorerà ad una scultura che verrà donata ai nuovi proprietari della celebre abitazione nell'Illinois, appena ristrutturata e venduta a nuovi inquilini.

La scultura di Daniel Stern

A raccontare l'aneddoto è stato proprio l'attore nel corso di un'intervista a People: "Ho ricevuto una chiamata dalle persone che possiedono la casa di Mamma, ho perso l'aereo" ha raccontato Stern "E io sono uno scultore, mi hanno chiesto di realizzare una scultura per la casa. Così sto creando una scultura di me e del ragno".

Macaulay Culkin in una scena di Mamma, ho perso l'aereo

La star si riferisce alla famosa scena in cui Kevin (Macaulay Culkin) per sfuggire ai ladri in casa posiziona sul volto di Marv la tarantola del fratello Buzz (Devin Ratray): "Sarà una cosa piuttosto folle. Quindi sarà nella casa di Mamma, ho perso l'aereo. Così quel ragno, qualunque fosse il suo nome, Charlie, verrà immortalato in bronzo. È stato divertente però. È stato davvero divertente ed è stato così dolce pensarci. Voglio dire, sarà pronta tra un paio di mesi, ma è così dolce pensare a lei in quella casa".

L'attore svela che potrebbe anche esserci un'inaugurazione: "La spedirò, ma potrebbero fare una specie di inaugurazione o qualcosa del genere. Sarebbe folle essere [nella casa]. Quella casa è come un'attrazione turistica".

I ladri del rubinetto e la scelta di Daniel Stern

L'attore ha interpretato Marv, lo spilungone del duo di ladri conosciuti come i 'banditi del rubinetto' (Wet Bandits), al fianco di Harry (Joe Pesci), nei primi due capitoli del franchise. Nel primo film, i due tentano di derubare i McCallister ma devono fare i conti con la presenza del piccolo Kevin, dimenticato dai familiari in casa per le vacanze di Natale.

La casa ha subito un importante restyling nel 2018 ed è stata rimessa sul mercato nel maggio 2024, al prezzo di 5,25 milioni di dollari. La vendita è avvenuta in meno di una settimana al prezzo di 5,5 milioni di dollari. La casa è situata a Winnetka, fuori Chicago, ed è stata utilizzata per le riprese esterne del primo film, mentre gli interni furono ricreati in una palestra della zona.