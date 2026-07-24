Percy Jackson 3, il teaser svela la data di uscita: Disney esplora finalmente il capitolo ignorato dai film

Per la serie di Percy Jackson e gli Dei dell'Olimpo è arrivato il momento di spingersi oltre i confini già raggiunti sul grande schermo. La terza stagione debutterà su Disney+ il 20 novembre 2026 e porterà in live-action gli eventi de La maledizione del Titano, il terzo libro della saga firmata da Rick Riordan. L'annuncio è arrivato durante il San Diego Comic-Con, dove il pubblico ha potuto vedere un primo teaser e alcune sequenze dell'episodio d'apertura.

Il materiale mostrato non rivela molto sulla missione che attende i protagonisti, ma chiarisce subito un aspetto: Percy sarà chiamato a sostenere responsabilità ancora più grandi. E questa volta l'espressione va presa quasi alla lettera.

Percy Jackson e gli Dei dell'Olimpo 3, le prime immagini del teaser

Percy Jackson, un'immagine della seconda stagione della serie

Nelle prime immagini Percy appare infatti impegnato a reggere la volta celeste, supplizio legato al destino del Titano Atlante. È una scena simbolica, ma anche uno dei momenti centrali del romanzo da cui saranno tratti i nuovi episodi. Il giovane eroe accetta di esporsi al pericolo pur di evitare che quel compito ricada su una persona a lui cara.

Il teaser della terza stagione di Percy Jackson e gli Dei dell'Olimpo punta soprattutto sulla dimensione emotiva della scelta. Percy sa che intervenire potrebbe costargli tutto, ma considera il sacrificio inevitabile quando sono in gioco la sicurezza dei suoi amici e il destino del mondo. Un conflitto che racconta quanto il protagonista sia cambiato rispetto al ragazzo spaesato arrivato per la prima volta al Campo Mezzosangue.

La stagione introdurrà anche nuovi rapporti e rivalità. Le anticipazioni diffuse durante il Comic-Con suggeriscono che la convivenza tra Percy e Thalia non sarà sempre pacifica. Entrambi sono figli di una delle divinità più potenti dell'Olimpo ed entrambi potrebbero avere un legame con la profezia destinata a decidere l'esito della guerra contro Crono.

La terza stagione supera i vecchi film di Percy Jackson

Percy Jackson e gli Dei dell'Olimpo

Il vero elemento di novità è però rappresentato dal materiale narrativo scelto. I due lungometraggi con Logan Lerman avevano adattato soltanto Il ladro di fulmini e Il mare dei mostri. Con la terza stagione, la produzione Disney+ raggiungerà quindi una parte della storia mai trasformata prima in immagini dal vivo, La maledizione del Titano.

Per i lettori di Riordan sarà l'occasione di incontrare personaggi fondamentali rimasti esclusi dalle trasposizioni cinematografiche. Le scene mostrate al pubblico del Comic-Con anticipano una battaglia che coinvolge Percy, Thalia e Annabeth, impegnati a soccorrere due giovani semidei. Tutti gli indizi conducono a Nico e Bianca di Angelo, fratelli destinati ad avere un ruolo sempre più rilevante nella mitologia della serie.

Walker Scobell ha inoltre descritto il nuovo ciclo di episodi come il più fedele ai romanzi realizzato finora. Una promessa importante per un adattamento nato anche con l'obiettivo di recuperare elementi e sfumature che il cinema aveva sacrificato.

Con nuovi semidei, una profezia sempre più urgente e il conflitto con Crono pronto a entrare nel vivo, Percy Jackson e gli Dei dell'Olimpo 3 sembra destinato ad ampliare sensibilmente l'universo dello show. Il prossimo appuntamento con il figlio di Poseidone è fissato per il 20 novembre 2026 su Disney+.