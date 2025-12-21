Macaulay Culkin spiega come è diventato un buon padre nonostante i traumi subiti: "Merito di mia moglie"

La star di Mamma, ho perso l'aereo ha sottolineato quanto sia importante avere accanto Brenda Song nella sua vita quotidiana.

Una foto della famiglia Caulkin
NOTIZIA di 21/12/2025

Macaulay Culkin ha svelato come ha superato i traumi della sua infanzia grazie alla moglie Brenda Song, riuscendo così a diventare una persona, e un padre, migliore.
L'attore, durante la sua partecipazione allo show Mythical Kitchen, ha raccontato come sta cercando di non commettere gli errori che hanno avuto delle conseguenze su di lui quando era un bambino.

I traumi dell'infanzia

Parlando di come tratta i propri figli, Macaulay Culkin ha raccontato: "C'è una parola che uso a casa mia perché si tratta di qualcosa che non ho realmente sentito abbastanza quando ero un ragazzino. Ed è 'orgoglioso'. Cavolo, sono orgoglioso dei miei figli".
La star di Mamma, ho perso l'aereo, che spera possa in futuro avere un sequel, ha ricordato: "Quando ero piccolo ero in una situazione in cui ero star del film numero 1 in America e cose così. Ma non mi è mai stata detta quella parola".

Macaulay ha quindi ricordato quanto accaduto recentemente durante una recita scolastica di suo figlio: "Doveva interpretare un insetto e ha detto: 'Sono l'insetto che prende l'uovo'. E non appena si apre il sipario si blocca, piange e corre dietro le quinte".
L'attore ha spiegato di essere andato subito da lui: "E l'ho abbracciato. La prima cosa che ho detto è stata: 'Sono così orgoglioso di te. Sei stato così coraggioso nell'uscire lì fuori. L'hai fatto. Ci sono così tante persone e adoro il tuo costume. Sono orgoglioso di te, sono orgoglioso, lo sono davvero'".

L'importanza della moglie

Macaulay ha ribadito che è grazie alla moglie Brenda Song, con cui ha avuto i figli Dakota e Carson, che sta riuscendo a essere un buon padre: "Lei è una madre fantastica. Mi fa venire voglia di essere un padre migliore, una persona migliore, ma un padre migliore perché vedo quanto è brava e quanto sono felici i nostri figli".

Culkin ha inoltre ammesso di essere orgoglioso per i progressi compiuti e per essere in grado di occuparsi della sua famiglia nel modo giusto.