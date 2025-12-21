Macaulay Culkin spiega come è diventato un buon padre nonostante i traumi subiti: "Merito di mia moglie"

Macaulay Culkin ha svelato come ha superato i traumi della sua infanzia grazie alla moglie Brenda Song, riuscendo così a diventare una persona, e un padre, migliore.

L'attore, durante la sua partecipazione allo show Mythical Kitchen, ha raccontato come sta cercando di non commettere gli errori che hanno avuto delle conseguenze su di lui quando era un bambino.

I traumi dell'infanzia

Parlando di come tratta i propri figli, Macaulay Culkin ha raccontato: "C'è una parola che uso a casa mia perché si tratta di qualcosa che non ho realmente sentito abbastanza quando ero un ragazzino. Ed è 'orgoglioso'. Cavolo, sono orgoglioso dei miei figli".

La star di Mamma, ho perso l'aereo, che spera possa in futuro avere un sequel, ha ricordato: "Quando ero piccolo ero in una situazione in cui ero star del film numero 1 in America e cose così. Ma non mi è mai stata detta quella parola".

Macaulay ha quindi ricordato quanto accaduto recentemente durante una recita scolastica di suo figlio: "Doveva interpretare un insetto e ha detto: 'Sono l'insetto che prende l'uovo'. E non appena si apre il sipario si blocca, piange e corre dietro le quinte".

L'attore ha spiegato di essere andato subito da lui: "E l'ho abbracciato. La prima cosa che ho detto è stata: 'Sono così orgoglioso di te. Sei stato così coraggioso nell'uscire lì fuori. L'hai fatto. Ci sono così tante persone e adoro il tuo costume. Sono orgoglioso di te, sono orgoglioso, lo sono davvero'".

L'importanza della moglie

Macaulay ha ribadito che è grazie alla moglie Brenda Song, con cui ha avuto i figli Dakota e Carson, che sta riuscendo a essere un buon padre: "Lei è una madre fantastica. Mi fa venire voglia di essere un padre migliore, una persona migliore, ma un padre migliore perché vedo quanto è brava e quanto sono felici i nostri figli".

Culkin ha inoltre ammesso di essere orgoglioso per i progressi compiuti e per essere in grado di occuparsi della sua famiglia nel modo giusto.