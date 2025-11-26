Mamma, ho perso l'aereo, Macaulay Culkin pronto a tornare in un sequel: "Ho già un'idea!"

Macaulay Culkin è impegnato nel tour on the road dal titolo A Nostalgic Night with Macaulay Culkin, dedicato al 35° anniversario dall'uscita nelle sale di Mamma, ho perso l'aereo di Chris Columbus.

In una delle serate con il pubblico, Culkin ha dichiarato che non sarebbe affatto restio a tornare nei panni di Kevin McCallister in un sequel ma dovrebbe essere fatto molto bene.

L'idea di Macaulay Culkin per il sequel di Mamma, ho perso l'aereo

La star non è soltanto aperta al ritorno ma avrebbe già un'idea in testa per sviluppare il seguito: "Mi è venuta questa idea" ha detto Culkin "Sono o un vedovo o un divorziato. Sto crescendo un figlio e tutto il resto. Lavoro molto e non gli presto abbastanza attenzione e il bambino inizia a seccarsi con me e poi resto chiuso fuori casa. [Il figlio di Kevin] non mi fa entrare... ed è lui a preparare le trappole per me".

Primo piano di Macaulay Culkin in Mamma, ho perso l'aereo

Un'idea molto originale che sembra aver incuriosito anche il pubblico. Secondo Culkin, 'la casa sarebbe una sorta di metafora della nostra relazione. Il mio personaggio dev'essere riaccolto nel cuore del figlio, una cosa del genere. È l'elevator pitch più vicino che ho. Non sono completamente allergico [al sequel] se è la cosa giusta'.

Il successo planetario di Mamma, ho perso l'aereo

I due film dei primi anni '90, Mamma, ho perso l'aereo e Mamma, ho riperso l'aereo - Mi sono smarrito a New York, rese Macaulay Culkin una delle baby star più popolari di Hollywood, soprattutto grazie al successo del primo film che incassò circa 476 milioni di dollari in tutto il mondo.

Il franchise è proseguito senza Macaulay Culkin e Chris Columbus con altri film di minor appeal ma Columbus qualche mese fa si era dimostrato contrario ad un altro sequel: "Penso che Mamma, ho perso l'aereo esista davvero quasi come un pezzo d'epoca, ma è stato un momento molto speciale, e non puoi davvero ricatturarlo. Penso che sia un errore cercare di tornare indietro e riprendere qualcosa che abbiamo fatto 35 anni fa. Penso che dovrebbe essere lasciato in pace".