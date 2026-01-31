Catherine O’Hara: l’aeroporto di Chicago omaggia la star di Mamma, ho perso l’aereo

L'aeroporto di Chicago in cui furono girate le iconiche sequenze del classico di Chris Columbus ha pubblicato un omaggio alla star scomparsa.

In seguito alla notizia della scomparsa di Catherine O'Hara, l'aeroporto internazionale O'Hare di Chicago ha pubblicato sui social un toccante omaggio all'amata attrice, per celebrare il suo famoso ruolo di Kate McCallister in Mamma, ho perso l'aereo.

Gli account social dell'aeroporto hanno pubblicato un fermo immagine del film che mostra la famiglia McCallister che si affretta a raggiungere il terminal per evitare di perdere l'aereo per Parigi, una scena rimasta nell'immaginario del pubblico di tutto il mondo.

Il post dell'aeroporto internazionale di Chicago

Sui social, a corredo dell'immagine, questa didascalia: "Grazie, Catherine O'Hara. Per sempre la nostra leggendaria signora McCallister". Sia nel primo che nel secondo film, all'aeroporto internazionale di Chicago sono state girate e ambientate le scene delle corse della famiglia McCallister.

Nel primo film, i familiari di Kevin corrono per raggiungere il terminal del volo per Parigi nonostante si siano dimenticati a casa il figlio mentre nel secondo capitolo, è Kevin (Macaulay Culkin) ad attardarsi all'aeroporto perdendo di vista la famiglia e salendo sul volo per New York invece di prendere l'aereo per Miami.

Il ruolo di Kate McCallister in Mamma, ho perso l'aereo

Nelle ultime ore tantissimi fan e colleghi hanno ricordato con affetto l'attrice. Il personaggio di Kate McCallister in Mamma, ho perso l'aereo è diventato iconico nel periodo cinematografico natalizio, anche grazie alle scene ambientate nell'aeroporto internazionale di Chicago.

L'omaggio dell'aeroporto a Catherine O'Hara ha emozionato gli utenti, che hanno ricordato come la sua interpretazione abbia aggiunto calore e commedia slapstick nel film, già ricco di sequenze comiche di quel tipo come quelle dei ladri a casa McCallister.

Nel cast del primo film, oltre a Macaulay Culkin nel ruolo di Kevin McCallister, anche John Heard nel ruolo di Peter McCallister, Joe Pesci nel ruolo di Harry, Daniel Stern nel ruolo di Marv e Roberts Blossom nei panni del vecchio Marley, colui che si rivelerà un vero amico per Kevin e lo aiuterà quando verrà sopraffatto dai ladri.