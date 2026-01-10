Mamma, ho perso l'aereo, Daniel Stern multato a dicembre: accusato di aver tentato di adescare una escort

Daniel Stern, star di Mamma, ho perso l'aereo, è stato accusato di aver tentato di adescare una escort lo scorso 10 dicembre. L'attore è stato fermato a Camarillo, in California, ma non è stato arrestato.

Stern è conosciuto in tutto il mondo per aver interpretato uno dei maldestri ladri di Mamma, ho perso l'aereo, che tentano di svaligiare la casa del bimbo protagonista, Kevin McCallister (Macaulay Culkin), insieme a Joe Pesci.

La multa alla star di Mamma, ho perso l'aereo

Secondo quanto riportato dalle forze dell'ordine della Contea di Ventura, Daniel Stern è stato multato per adescamento ai fini di prostituzione e non arrestato, come riportato altrove. Una conferma indiretta sarebbe la mancata circolazione della foto segnaletica dell'attore.

Primo piano di Daniel Stern in Mamma, ho perso l'aereo

Solitamente, quando una star del cinema viene arrestata, online circola la foto segnaletica della persona arrestata. Una delle più famose è sicuramente quella di Robert Downey Jr. dopo l'arresto nel 1999. In questo caso, non è circolata nessuna foto di Stern e il mancato arresto è stato confermato dalla polizia.

Il reato di adescamento ai fini della prostituzione in California

Nello stato della California, l'adescamento di una prostituta è considerato un reato minore e, in caso di condanna, i trasgressori possono rischiare fino a 6 mesi di carcere o una multa di 1.000 dollari. Nella seconda parte del 2025, Daniel Stern ha vissuto diverse peripezie.

Lo scorso ottobre è stato trasportato d'urgenza in ospedale dopo che i vigili del fuoco della Contea di Ventura erano intervenuti in una residenza a Somis per un'emergenza medica che riguardava l'attore. Ultimamente, Daniel Stern sta lavorando ad una scultura destinata alla vera casa di Mamma, ho perso l'aereo a Winnetka, poco distante da Chicago. Stern ha raccontato che l'opera gli è stata commissionata dai nuovi proprietari dell'abitazione, i cui esterni fanno da sfondo alla casa della famiglia McCallister in Mamma, ho perso l'aereo e Mamma, ho riperso l'aereo - Mi sono smarrito a New York.