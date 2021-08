Malignant: la nuova foto del prossimo horror di James Wan è una citazione a Suspiria?

Total Film ha distribuito in esclusiva una nuova foto tratta da Malignant, nuovo film diretto da James Wan. L'immagine ricorda una celebre sequenza di Suspiria di Dario Argento. Il thriller dalle atmosfere horror sarà distribuito da Warner Bros dal prossimo 2 settembre.

L'immagine mostra la protagonista del progetto seduta a terra col volto preoccupato mentre sembra fissare lo spettatore. Dopo tre anni di assenza dalla regia, Malignant segna il ritorno di James Wan dietro la macchina da presa. A proposito del suo nuovo film, il regista di Saw ha dichiarato: "Tornare in quello che sento come luogo dell'amore è stato confortante. Ho pensato che sarebbe stato bello realizzare qualcosa che non si basasse su nessuna IP, una storia originale. Mantenerlo il più discreto possibile e renderlo davvero divertente. L'obiettivo era tornare alle mie radici indie horror e, allo stesso tempo, realizzare qualcosa che non avevo mai fatto prima".

Malignant racconta la storia di Madison, una donna paralizzata da visioni scioccanti di terribili omicidi. La situazione per lei peggiorerà drasticamente quando Madison scoprirà che tali sogni a occhi aperti sono delle tremende verità che si riflettono nella realtà. Lo scorso luglio, Warner Bros ha distribuito il primo trailer e il poster di Malignant.

Stefania Casini in Suspiria

Attraverso un post pubblicato sul suo profilo Facebook, poi, James Wan ha detto che, per Malignant, si è ispirato a Dario Argento: "Non so bene come descrivere questo progetto. Diciamo che ho colto l'opportunità per girare un film piccolo e diverso dopo aver girato progetti ad alto budget. Si tratta di una sorta di sbornia e di un frullatore. La storia è originale ma è ispirata ai film di Dario Argento, Mario Bava, David Cronenberg e Brian De Palma. Ma è ispirato anche a tutti quei film horror anni Ottanta che andavano forti sugli scaffali delle videoteche!".

In effetti l'immagine condivisa da Wan ricorda un po' una sequenza di Suspiria, quella in cui Stefania Casini cerca di sfuggire al suo assassino, che sta per aprire la porta con un rasoio.