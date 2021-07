Malignant: il trailer e il poster del nuovo film diretto da James Wan

Malignant è il nuovo film horror in arrivo il 2 settembre nelle sale e il trailer mostra qualche scena e anticipazione dell'atteso progetto firmato James Wan.

Nel video si vede infatti la protagonista scoprire che ha il terrificante dono di vedere gli omicidi compiuti da una presenza legata al suo passato, compiendo poi delle terrificanti scoperte che travolgono la sua vita.

Malignant è l'ultima creazione dell'architetto dell'Universo The Conjuring, James Wan (Aquaman, Fast & Furious 7), che con questo nuovo horror/thriller originale torna alle sue radici.

Nel film, Madison è paralizzata da visioni scioccanti di orribili omicidi e il suo tormento peggiora quando scopre che questi sogni ad occhi aperti sono delle terrificanti realtà.

Il progetto è interpretato da Annabelle Wallis (Annabelle, La Mummia), Maddie Hasson (Impulse di YouTube Originals, Mr. Mercedes per la TV), George Young (Containment per la TV), Michole Briana White (Black Mafia Family, Amiche per la morte), Jacqueline McKenzie (Palm Beach, Reckoning per la TV), Jake Abel (Supernatural per la TV, i film di Percy Jackson), e Ingrid Bisu (The Conjuring: Per Ordine Del Diavolo, The Nun: la vocazione del male).

Wan ha diretto il film da una sceneggiatura di Akela Cooper (M3GAN, il prossimo The Nun 2), tratta da una storia di James Wan & Ingrid Bisu e Cooper. Il film è prodotto da Wan e Michael Clear, con Eric McLeod, Judson Scott, Bisu, Peter Luo, Cheng Yang, Mandy Yu e Lei Han come produttori esecutivi.

Per il team dietro le quinte, Wan ha collaborato nuovamente con il direttore della fotografia Don Burgess e il montatore Kirk Morri (Aquaman, The Conjuring 2 Il Caso Enfield), la scenografa Desma Murphy (art director di Aquaman, Fast & Furious 7), e la costumista Lisa Norcia (Insidious: L'ultima chiave). La musica è di Joseph Bishara che ha composto, tra le altre, la colonna sonora per tutti e sette i film dell'Universo The Conjuring.