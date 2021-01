Malignant e Godzilla vs. Kong: Warner svela la nuova data di uscita

Warner ha annunciato la nuova data di uscita dei suoi film Malignant e Godzilla vs. Kong, in arrivo a settembre e a marzo.

Godzilla vs. Kong e Malignant hanno subito ulteriori slittamenti nella loro distribuzione nelle sale e Warner Bros ha ora annunciato la nuova data di uscita dei due progetti.

L'horror e il film action arriveranno nei cinema americani e in contemporanea su HBO Max, come accaduto in precedenza con Wonder Woman 1984.

Malignant, il nuovo horror di James Wan, debutterà il 10 settembre, giorno in cui, almeno per ora, non sono programmati altri titoli di punta. Il progetto potrà contare su un arrivo nelle sale durante un periodo abitualmente a favore dei progetti horror, come dimostrano i risultati ottenuti da The Nun e It.

Godzilla vs. Kong, invece, slitta di cinque giorni e debutterà mercoledì 31 marzo, mentre a livello internazionale sarà distribuito dal 26 nelle nazioni in cui sarà possibile organizzare le proiezioni sul grande schermo.

La sinossi del film anticipa "In un mondo in cui ormai umani e mostri coesistono, la Monarch apre la strada ad un futuro prospero al fianco dei Titani, tenendo sotto controllo l'umanità. Tuttavia, le fazioni rivali che vogliono manipolare i Titani per la guerra iniziano a sorgere sotto le sembianze di una malvagia cospirazione, minacciando di spazzare via l'intera umanità. Nel frattempo, sull'isola di Skull Island, una strana attività sismica attira allo stesso modo Godzilla e Kong."

Il lungometraggio può contare su un cast composto da Alexander Skarsgård, Millie Bobby Brown, Rebecca Hall, Brian Tyree Henry, Shun Oguri, Eiza González, Jessica Henwick, Julian Dennison, Kyle Chandler, e Demián Bichir.