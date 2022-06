Maestro: Bradley Cooper sotto attacco per il falso naso prostetico da ebreo

Piovono critiche su Bradley Cooper, colpevole di aver scelto un pesante trucco prostetico per trasformare i suoi tratti in quelli dell'ebreo Leonard Bernestein nel biopic Maestro.

Per interpretare il leggendario compositore Leonard Bernstein nell'atteso film Netflix Maestro, Bradley Cooper ha usato un pesante trucco prostetico tra cui un naso finto che trasforma i suoi connotati in tratti ebrei. la scelta è stata fonte di critiche e polemiche nella comunità ebraica. .

Maestro: una foto di Carey Mulligan e Bradley Cooper

Le prime immagini di Maestro mostrano un Bradley Cooper irriconoscibile con indosso il naso prostetico assieme alla collega Carey Mulligan. E le polemiche non sono certo mancate.

"Chi accidenti ha preso la decisione consapevole di dire 'Oh sì, metteremo una protesi al naso su un uomo non ebreo per interpretare un ebreo, idea brillante, sicuramente non antisemita o uno stereotipo dannoso in alcun modo'" ha scritto un utente su Twitter.

Il capo della critica televisiva di The Hollywood Reporter, Daniel Fienberg, ha definito il trucco dell'attore "problematico" in un altro post. "La mia domanda, 'Quanti chili di lattice ci vorrebbero per trasformare Bradley Cooper in un anziano ebreo?' doveva essere retorica", ha scritto Fienberg.

Un altro utente di Twitter si è chiesto: "Oppure potresti... assumere un vecchio attore ebreo... invece di schiaffarsi su una protesi al naso? Queste sono le stronzate antisemite per le quali vincerà un Oscar.

Leonard Bernstein, nato da immigrati ebrei russi, è noto soprattutto per il suo lavoro in West Side Story.

Will Smith cita Bradley Cooper nel suo discorso: "Così bello che non riesco a concentrarmi"

Maestro, in arrivo prossimamente su Netflix, è stato diretto, prodotto, scritto e interpretato da Bradley Cooper nei panni di Leonard Bernstein.

Tra gli interpreti dell'atteso progetto, che inizialmente avrebbe dovuto essere realizzato da Steven Spielberg, ci sono anche Carey Mulligan, Matt Bomer e Maya Hawke.

Maestro racconta la complessa storia d'amore tra Leonard Bernstein e Felicia Montealegre Cohn Bernstein, una storia che abbraccia oltre 30 anni - dal loro incontro nel 1946 a una festa e poi continuata attraverso due fidanzamenti, un matrimonio di 25 anni e tre figli: Jamie Bernstein, Alexander Bernstein e Nina Bernstein Simmons.