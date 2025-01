Madame Web unico cinecomic non eleggibile agli Oscar 2025 come miglior film, ecco perché

Tutti i dettagli dell'esclusione di Madame Web dall'eleggibilità a miglior film per gli Oscar 2025, niente da fare per la pellicola con Dakota Johnson e Sydney Sweeney.

Non che ci fossero grandi speranze al riguardo, ma apprendiamo oggi che il cinecomic Madame Web è risultato non eleggibile come miglior film agli Oscar 2025. Secondo The Wrap, dei 323 film idonei ad essere nominati agli Oscar, 116 di essi non possono essere inseriti nella lista dei papabili a miglior film. Tra questi 116 titoli c'è anche Madame Web.

Il motivo per cui la pellicola interpretata da Dakota Johnson e Sydney Sweeney sia risultata non eleggibile come miglior film non è chiarissimo. Il regolamento dell'Academy sostiene che, per poter essere presi in considerazione, "i lungometraggi devono uscire in una sala cinematografica in almeno una delle sei aree metropolitane degli Stati Uniti: contea di Los Angeles, città di New York, Bay Area, Chicago, Illinois, Miami, Florida, e Atlanta, Georgia, nel periodo compreso tra il 1 gennaio 2024 e il 31 dicembre 2024, e completare una serie di qualificazione minima di sette giorni consecutivi nella stessa sede. I lungometraggi devono avere una durata superiore a 40 minuti."

A prima vista Madame Web rispetterebbe tutti questi criteri quindi è possibile che l'adattamento dei fumetti Marvel prodotto da Sony non sia stato ritenuto all'altezza degli standard di rappresentazione e inclusione (RAISE) che, come spiega il settore, "richiedono ai candidati per il miglior film di soddisfare parametri di riferimento aggiuntivi per diversità e inclusione".

Altre esclusioni degne di nota includono Bird, Woman of the Year, Bad Boys: Ride or Die e Mean Girls.

Un ulteriore smacco per il film con Dakota Johnson proviene dal fatto che altri cinecomic come Kraven il cacciatore, Deadpool & Wolverine, Joker: Folie à Deux e Venom: The Last Dance siano risultati tutti idonei, anche se è improbabile che uno di questi titoli entri a far parte della rosa dei candidati a Miglior film.

Dakota Johnson in una scena di Madame Web

Un disastro annunciato?

Certo è che il flop di Madame Web nelle sale cinematografiche non ha giovato alla fama della pellicola al femminile incentrata sulla villain dei fumetti di Spider-Man.

Madame Web, Dakota Johnson: "Le altre attrici mi hanno escluso dalla chat di gruppo, sono troppo vecchia"

La nostra recensione di Madame Web analizza i problemi dell'adattamento del personaggio di Cassie Webb (Johnson), paramedico con poteri di chiaroveggenza che deve salvare tre giovani donne e il loro futuro da Ezekiel "Zeke" Sims (Rahim). Nel cast dei film diretto da S. J. Clarkson anche Sydney Sweeney, Celeste O'Connor, Isabela Merced, Tahar Rahim, Mike Epps, Emma Roberts e Adam Scott.