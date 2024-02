Madame Web, Dakota Johnson: 'Le altre attrici mi hanno escluso dalla chat di gruppo, sono troppo vecchia'

Dakota Johnson ha ammesso di essersi sentita un po' fuori posto sul set di Madame Web per via della differenza di età con le sue giovani co-protagoniste, pronte a far gruppo tra di loro, ma anche a escluderla dalla chat collettiva in quanto "troppo vecchia".

Madame Web: un primo piano di Dakota Johnson

Madame Web vede protagonista Dakota Johnson, 34 anni, nel ruolo principale. Il cast comprende anche Sydney Sweeney, 26 anni, Celeste O'Connor, 25 anni, e Isabela Merced, 22 anni. Parlando delle sue co-protagoniste in una recente intervista con Seth Meyers al Late Night, Johnson ha ammesso di aver percepito una differenza generazionale con le sue tre co-protagoniste.

"Le amo. E mi danno fastidio. E le amo", ha detto. "Mi sentivo come la più grande tutto il tempo, ogni secondo della giornata. Anche se non sono molto più vecchia di loro."

Come Dakota Johnson è stata esclusa da una chat di gruppo di Madame Web

Madame Web: Dakota Johnson in una scena

In un'intervista separata con E! News Dakota Johnson ha parlato in dettaglio della sua incapacità di connettersi meglio con le colleghe di set di Madame Web, spiegando che Sydney Sweeney, Celeste O'Connor e Isabela Merced avevano creato la loro chat di gruppo chiamata The Boo Crew e che lei non era stata invitata a farne parte. Da parte sua, l'attrice ha parlato di una "dinamica fraterna" tra loro, anche se ha scherzato dicendo che essere una millenial deve essere stato "certamente" ciò che l'ha lasciata fuori dalla chat di gruppo della Gen Z del trio.

"Non credo che mi includano", ha detto Johnson. "Sono più vecchia di loro e loro si assicurano che ne sia consapevole."

