Sydney Sweeney rivela perché ha deciso di recitare in Madame Web

L'attrice Sydney Sweeney aveva più di un motivo per decidere di far parte del cast di Madame Web, il film prodotto da Sony e Marvel.

Sydney Sweeney è tornata a parlare di Madame Web, il film della Sony tratto dai fumetti di Marvel con star Dakota Johnson, spiegando il motivo per cui ha deciso di essere coinvolta nel progetto, rivelatosi un flop ai box office.

Il lungometraggio è arrivato nelle sale di tutto il mondo nel mese di febbraio dell'anno scorso e faceva parte dello Spider-Man Universe.

I motivi per recitare nel mondo Marvel

Nel film Madame Web, che ha incassato poco più di 100 milioni di dollari in tutto il mondo, l'attrice Sydney Sweeney aveva il ruolo di una delle tre giovani che venivano prese di mira da Ezekiel Sims, che vuole eliminarle dopo aver visto il futuro.

Nel cast c'erano inoltre anche Isabela Merced e Celeste O'Connor.

Madame Web: Dakota Johnson, Celeste O'Connor, Isabela Merced e Sydney Sweeney in una scena del film

La giovane star, in una recente intervista rilasciata a Empire, ha spiegato i motivi per cui ha deciso di essere coinvolta nel progetto: "Non avevo ancora fatto un film con un importante studio cinematografico e avevo iniziato la mia casa di produzione Fifty-Fifty Films. Avevo alcuni titoli che volevo realmente riuscire a proporre agli studios, e avevo bisogno di far ottenere al mio nome più valore all'interno di quel sistema".

Sydney aveva inoltre un altro motivo: "Volevo anche poter realizzare qualcosa che i miei cugini potessero guardare. Ho alcuni cugini teenager e non capiscono realmente quello che faccio. Ho pensato che sarebbe stato fantastico poter fare qualcosa che potessero realmente pensare fosse divertente e cool".

I lati positivi di Madame Web

Non è la prima volta che Sweeney parlava del film tratto dai fumetti Marvel spiegando perché non rimpiange di essere stata coinvolta nonostante i risultati deludenti.

La giovane star, in precedenza, aveva sottolineato che si era realmente divertita sul set: "Quello è tutto ciò che mi importa. Penso che se stai apprezzando quello che fai non importa realmente il risultato al livello dei box office. Ovviamente si vuole che il film sia celebrato, amato e abbia successo, perché in quel caso tutti hanno successo".