Madame Web, la regista conferma: 'C'era una scena post-credits, ma è stata tagliata'

Al momento dell'uscita nelle sale era stato confermato che Madame Web non aveva scene post-credits, costituendo uno dei rari casi nel mondo dei cinecomic moderni in cui questa pratica non veniva reiterata. Tuttavia, la regista della pellicola ha confermato che la scena in questione esisteva, ma è stata tagliata.

L'idea della scena post-credits

La regista S.J. Clarkson ha confermato che sono stati prese in considerazione diverse scene e ha rivelato perché si è deciso di scartarle.

"Abbiamo provato alcune cose, ma ancora una volta, mi sembrava che avessimo detto tutto; ancora una volta non voglio entrare nella zona degli spoiler, ma il modo in cui la storia è finita sembrava giusto, quindi avere qualcos'altro dopo non era l'ideale", ha spiegato Clarkson.

"Ho percepito qualcosa da quel finale, se capite cosa intendo. Quindi, quando lo guarderete, lo vedrete. Perché è come se ci fosse la scena finale e poi qualcos'altro, poi c'è questa scena, che avrebbe potuto essere quella post-credits", ha continuato la regista.

"Ma poi, dato che lei ha il dono della chiaroveggenza, sono riuscita a vederlo nel film perché lei ha visto quella scena prima, quindi tanto valeva anticiparla".

Madame Web, un flop peggiore di Morbius?

Fin dalla condivisione del primo trailer di Madame Web, era chiaro che questo progetto si sarebbe rivelato un disastro. I fan non avevano apprezzato le modifiche al personaggio principale interpretato da Dakota Johnson, in più la trama della pellicola appariva fin troppo banale e stereotipata.

Madame Web e Morbius hanno ora lo stesso punteggio su Rotten Tomatoes: è la fine dell'universo Sony?

L'arrivo delle prime recensioni online ha alimentato questa sensazione, che l'uscita nelle sale ha confermato. Su queste pagine potete leggere la nostra recensione di Madame Web.

Madame Web è attualmente nelle sale italiane.