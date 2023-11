Madame Web: Sony svela il primo trailer del cinecomic con Dakota Johnson e Sydney Sweeney

Sony Pictures ha diffuso in streaming il primo trailer di Madame Web, film basato sul personaggio del mondo dei fumetti Marvel creato da Dennis O'Neil e John Romita Jr.

Queste prime immagini ci mostrano la protagonista Cassandra Webb interpretata da Dakota Johnson che ha il potere di vedere le morti di alcune persone - un po' nello stile de La zona morta - quindi tornare di poco indietro nel tempo per impedirle. Dovrà salvare un gruppo di ragazze perseguitate da un misterioso individuo, che vuole assolutamente vederle morte perché saranno cruciali in un determinato punto del futuro.

Il film è diretto da S.J. Clarkson (Orange Is the New Black, Jessica Jones, Anatomy of a Scandal) da una sceneggiatura di Claire Parker e S. J. Clarkson e interpretato da Dakota Johnson, nel ruolo di protagonista, insieme a Sydney Sweeney, Celeste O'Connor, Isabela Merced, Tahar Rahim, Mike Epps, Emma Roberts e Adam Scott.

Madame Web sarà nelle sale italiane nel 2024 prodotto da Sony Pictures e distribuito da Eagle Pictures.

Madame Web, i fan criticano la scelta di Dakota Johnson: "Hanno cancellato la disabilità del personaggio"

Di seguito, la sinossi ufficiale: "Nel frattempo, in un altro universo...", Madame Web è la storia delle origini di una delle eroine più enigmatiche dei fumetti Marvel. Dakota Johnson interpreta la protagonista, Cassandra Webb, un paramedico di Manhattan con poteri di chiaroveggenza. Costretta a confrontarsi con alcune rivelazioni del suo passato, stringe un legame con tre giovani donne destinate a un futuro straordinario ma che dovranno sopravvivere a un presente pieno di minacce".