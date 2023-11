Madame Web: la descrizione del trailer in arrivo e il logo leaked trapelano in rete

Il logo ufficiale di Madame Web, atteso cinecomic dello Spider-Man Extended Universe di Sony, è stato svelato sui social media in versione leaked insieme alla descrizione del primo trailer, che dovrebbe uscire domani. Da quanto anticipato, il trailer dovrebbe durare due minuti e 24 secondi.

"I personaggi principali affrontano un cattivo simile a Spider-Man, Ezekiel Simms, in una rissa in una tavola calda. Dopo essere stati sconfitti, Madame Web viaggia nel tempo per ripetere il combattimento" si legge nella descrizione diffusa da @Cryptic4KQual. "Fa squadra con Julia Carpenter e altri che condividono la minaccia comune di Ezekiel. Ciò implica che le tre ragazze debbano morire a causa di ciò che diventeranno in futuro. Seguono sequenze piene di azione, tra cui un inseguimento in ambulanza ed esplosioni. Possiamo intravedere brevi scorci dei loro costumi".

Primi dettagli su Madame Web

La descrizione del trailer trapelata sui social anticipa la presenza dei viaggi nel tempo e confermaz il villain del film, Ezekiel Simms, alleato di Peter Parker nei fumetti prima di rivelare di aver acquisito i suoi poteri con mezzi mistici e di aver dovuto sacrificare Spider-Man al Dio Ragno per salvarsi.

Era stato precedentemente riportato che Madame Web avrebbe visto Ezekiel prendere di mira una Mary Parker incinta, anche se non possiamo fare a meno di chiederci se l'idea sia stata scartata quando Sony Pictures e Marvel Studios hanno raggiunto un nuovo accordo per l'uso dello Spider-Man di Tom Holland.

Madame Web, Sydney Sweeney non vede l'ora che il mondo veda il "concentrato di femmine toste"

Diretto da S. J. Clarkson, da una sceneggiatura di Burk Sharpless e Matt Sazama, Madame Web è il sesto capitolo dello Spider-Man Universe di Sony. Il film vede protagonisti Dakota Johnson nei panni di Madame Web, Sydney Sweeney nei panni di Julia Carpenter, Celeste O'Connor, Isabela Merced, Tahar Rahim, Emma Roberts, Mike Epps, Adam Scott e Zosia Mamet.

In un'intervista Adam Scott, che interpreta la versione più giovane di Ben Parker (lo zio Ben di Peter Parker) ha detto: "Madame Web sarà davvero fantastico. Dakota Johnson è la star del film, è così brava e così simpatica. Ed è stato molto, molto divertente lavorare con questo cast eccezionale".