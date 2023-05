Madame Web, Sydney Sweeney non vede l'ora che il mondo veda il 'concentrato di femmine toste'

Sydney Sweeney non sta più nella pelle e spera che i fan possano ammirare al più presto Madame Web, la nuova pellicola in cui recita al fianco di Dakota Johnson.

Madame Web della Sony Pictures è ancora avvolto da un alone di mistero e, sebbene siano state divulgate alcune foto dal set e delle presunte indiscrezioni sulla trama, non è ancora stata rilasciata alcuna comunicazione ufficiale riguardo ai personaggi dei fumetti Marvel che saranno introdotti nel prossimo spin-off di Spider-Man. Tuttavia, Sydney Sweeney ha appena rivelato che non vede l'ora che il mondo veda il "concentrato di femmine toste" presenti nella pellicola.

Sappiamo che Dakota Johnson interpreterà il personaggio principale e si pensa che la Sweeney sia stata scelta per il ruolo di Julia Carpenter, che in seguito potrebbe incarnare il personaggio di Spider-Woman. Intervistata da Total Film, l'attrice ha condiviso il suo entusiasmo per il progetto, affermando che è eccitata al pensiero che presto i fan potranno finalmente vedere il film con i propri occhi.

"Non potrei essere più entusiasta. Non vedo l'ora di poterne parlare. Non vedo l'ora di stare accanto alle ragazze con cui ho girato - Dakota, Isabela e Celeste. Ci siamo divertite molto insieme. E sono davvero emozionata, non vedo l'ora che il mondo possa ammirare questo concentrato di femmine toste e straordinarie", ha spiegato la star.

Reality: Sydney Sweeney in una foto

"I supereroi sono stati fondamentali per tutta la mia vita!" ha aggiunto Sydney Sweeney. "Quei film erano tutto ciò che i miei genitori volevano andare a vedere. Penso di aver visto The Avengers probabilmente 20, 30 o più volte. La mia famiglia li adora... Non avrei potuto renderli più felici scegliendo di realizzare questo progetto [Madame Web]."