Mad Max, Zoe Kravitz difende il recasting di Furiosa: "State zitti e fidatevi di George Miller"

Zoe Kravitz, che ha fatto parte del cast di Mad Max: Fury Road, film del 2015 diretto da George Miller, ha detto la sua sulla scelta di sostituire Charlize Theron nel ruolo di Furiosa per il prossimo prequel del franchise in arrivo, uno spin-off dedicato al personaggio.

Durante una recente intervista per il podcast di Happy Sad Confused, Zoë Kravitz, futura Batwoman in The Batman, ha parlato dello spin-off di Furiosa e di cosa ha pensato del fatto che George Miller volesse sostituire Charlize Theron:

"Se ricordo bene, George parlava in continuazione sul fatto di voler fare un prequel su Furiosa, ma non sapevo che avrebbe scelto un'altra attrice per la parte di Charlize. Sentite, se c'è una cosa che ho imparato durante la lavorazione di Fury Road è stata quella di tenere la bocca chiusa e fidarmi di George Miller. Quindi dirò soltanto 'buon lavoro, maestro' e poi chiuderò la bocca, perché non ci sono tante altre cose che si possono dire a quell'uomo."

Zoe Kravitz si fida ciecamente del cineasta australiano ed è convinta che dietro alla scelta di sostituire Charlize Theron con un'attrice più giovane ci sarà un motivo valido, che scopriremo solo quando ne sapremo di più sul prequel. Al momento, infatti, non abbiamo molte notizie certe. Pare che al posto di Charlize Theron potrebbero esserci Jodie Comer o Anya Taylor-Joy, in testa alla shortlist dello studio per il ruolo della versione giovane di Furiosa, ma non ci sono ancora annunci di casting ufficiali.

Sicuramente, come ha spiegato lo stesso regista, escludere Charlize Theron è stata una scelta dovuta all'età della protagonista, che in questo prequel sarà molto più giovane di come l'abbiamo vista in Mad Max: Fury Road. Attendiamo notizie certe su chi verrà scelto per il ruolo di Furiosa nel prequel che sarà scritto da George Miller insieme a Nick Lathouris. Collaboreranno al film anche il production designer Colin Gibson ed il direttore della fotografia John Seale.