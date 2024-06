Mad Max: dopo il flop di Furiosa George Miller vede possibile un nuovo film con Mel Gibson?

Con Furiosa: A Mad Max Saga ormai nelle sale da un paio di settimane, è chiaro che non si vede l'ora di sapere se George Miller sarà in grado di realizzare un altro capitolo del franchise, anche se gli incassi deludenti di Furiosa non lasciano ben sperare.

Parlando con Jake's Takes, Miller è stato interrogato sulla possibilità che Mel Gibson torni a vestire i panni di Max in un futuro film di Mad Max. Anche se non ha detto che una cosa del genere non accadrà mai, è abbastanza chiaro che il regista non ha alcun interesse in quello che farebbe un Max ormai troppo avanti con l'età.

"Non c'è nessuna storia nella mia mente che veda il personaggio anziano", ha spiegato Miller. "A un certo punto, non è come 'Gli spietati' o uno di quei film in cui c'è una persona vecchia e corrotta che torna un'altra volta. Probabilmente ci sono storie da raccontare. Non so cosa succederà a Max quando avrà sessant'anni. Non ci ho nemmeno pensato".

Mad Max oltre la sfera del tuono: Mel Gibson con la tribù di bambini

Considerando i risultati sotto le aspettative di Furiosa: A Mad Max Saga, è piuttosto improbabile che uno studio si precipiti a finanziare un grande sequel del franchise. Il film con Anya Taylor-Joy ha fatto registrare incassi pessimi nelle oltre due settimane di permanenza nelle sale.

Furiosa, George Miller: "The Irishman di Scorsese mi ha convinto a non ringiovanire il personaggio con la CGI"

A questo punto, sarebbe alquanto sciocco pensare che Miller abbia i soldi per realizzare il sequel che ha praticamente già scritto, Mad Max: The Wasteland. Quindi, se il film dovesse includere Mel Gibson, i piani dovrebbero cambiare notevolmente. Invece, è più probabile che - qualora Miller ottenga i finanziamenti necessari per continuare - o richiami Tom Hardy o si affidi a un attore completamente nuovo (e più giovane) per il ruolo di Max.