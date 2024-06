Furiosa: A Mad Max Saga crolla al box-office: il confronto con Fury Road è impressionante

Il capitolo precedente della saga non ha aveva avuto un simile crollo al box-office nello stesso periodo di programmazione

Le cifre registrate da Furiosa: A Mad Max Saga al box-office hanno fatto registrare un crollo record per quanto riguarda gli incassi, anche in relazione alla prestazione ottenuta da Mad Max: Fury Road nello stesso periodo.

Secondo gli ultimi dati a nostra disposizione, nella giornata di lunedì scorso Furiosa ha incassato solamente 1.2 milioni di dollari, facendo segnare un crollo del 80.6% rispetto alla settimana precedente. Tanto per semplificare il paragone con Fury Road, il film del 2015 nello stesso periodo registrava un calo di appena 24.7%.

Considerato che il budget di Furiosa: A Mad Max Saga si aggira attorno ai 170 milioni di dollari e che fino a questo momento l'introito complessivo è di 118 milioni, la pellicola di George Miller si può considerare già un pesante flop per Warner Bros. Discovery.

Vedremo mai un altro film di Mad Max?

Nei giorni scorsi, Miller non era rimasto scoraggiato dai pessimi incassi al box-office di Furiosa, ma aveva però ribadito che un ulteriore film della saga sarebbe stato realizzato solo se quello attualmente nelle sale si rivelerà un successo. Non ci resta dunque che aspettare le prossime settimane per capire se gli incassi continueranno questa piega discendente oppure saranno soggetti di un'insperata risalita.

Furiosa, Anya Taylor-Joy: "George Miller ha tagliato una mia scena perché troppo brutale e sanguinosa"

"Sto ancora cercando di capire cosa fare con Mad Max: The Wasteland. Sto solo aspettando di vedere come verrà accolto Furiosa. Se tutto andrà bene, allora andremo avanti".

Miller aveva anche anticipato le sue idee per il nuovo film che dovrebbe seguire il rocambolesco viaggio nel deserto di Max Rockatansky insieme a una giovane madre. Tuttavia, è parecchio difficile che il progetto veda la luce se il regista non dovesse accettare a questo punto un pesante taglio nel budget.