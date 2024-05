Mad Max, addio Tom Hardy? George Miller verso il recasting del protagonista per il nuovo film prequel

Il regista potrebbe aver già deciso di fare a meno di Tom Hardy per cercare un nuovo attore

Recentemente, George Miller ha rivelato di aver già in mente un nuovo film di Mad Max con al centro di nuovo il personaggio principale e che la storia sarebbe stata ambientata un anno prima di Fury Road. Ora, il regista ha suggerito anche che potrebbe optare per un recasting del personaggio.

Già all'epoca dell'uscita di Mad Max: Fury Road, il protagonista, che fino a quel momento era stato interpretato da Mel Gibson, fu oggetto di recasting, con la parte andata a Tom Hardy. Il film era ufficialmente un nuovo sequel della saga principale e il prossimo sul quale Miller si concentrerà dopo Furiosa: A Mad Max Saga, vedrà protagonista un Max più giovane di quello interpretato da Hardy (solo di un anno, ma nel frattempo da Fury Road sono trascorsi quasi dieci anni).

Parlando con la stampa durante la promozione di Furiosa: A Mad Max Saga, Miller ha risposto così alla possibilità di effettuare un nuovo recasting del personaggio principale: "Dovremo vedere. Non sono nemmeno sicuro che lo faremo".

Furiosa: A Mad Max Saga - un frame del film

La storia è già pronta

Come i fan di Mad Max sanno, Furiosa: A Mad Max Saga arriva nove anni dopo Fury Road, ma la sceneggiatura di entrambi i film è stata completata nello stesso periodo ed era in possesso di Miller da anni prima dell'inizio della produzione del film. Miller ha rivelato che la sceneggiatura di Furiosa è stata realizzata così tanto tempo fa che l'attrice originale di Furiosa, Charlize Theron, l'ha letta prima dell'inizio delle riprese di Fury Road e voleva realizzarla per prima.

"Tutti hanno letto la sceneggiatura per poter fare Fury Road, non solo gli attori ma anche tutti gli altri", ha rivelato Miller. "E (Charlize) l'ha letta, direi circa sei mesi prima delle riprese. E mi ha detto: 'Dovremmo farla per prima'. Io le ho risposto: 'Charlize, è quasi un decennio che cerchiamo di fare questo film e siamo tutti pronti a farlo. Dobbiamo fare Fury Road'. Lei era davvero entusiasta. Ed era mia intenzione realizzarlo subito dopo".

Inoltre, Miller ha rivelato di aver scritto il soggetto del nuovo Mad Max durante i prolungati ritardi di produzione di Fury Road, insieme alla sceneggiatura di Furiosa: A Mad Max Saga.

Nel frattempo, sono emerse le prime reazioni di Furiosa. Scoprite cosa stanno dicendo del film con Anya Taylor-Joy protagonista.