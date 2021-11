Luther: Idris Elba annuncia l'inizio delle riprese con due foto dal set

Luther è tornato! Al via a Londra le riprese del film prodotto da Netflix e BBC, la star Idris Elba svela le prime foto dal set via social.

John Luther si sta preparando per il suo debutto su Netflix mentre Idris Elba anticipa il ritorno del suo personaggio pubblicando le prime foto dal set di Luther, lungometraggio diretto da Jaime Payne che darà una conclusione alla popolare serie poliziesca inglese BBC.

Ieri Idris Elba ha condiviso le prime immagini del dietro le quinte di Luther inclusa la foto di un ciak e della sua "uniforme" nei panni del taciturno detective. Il creatore della serie, Neil Cross, è anche autore della sceneggiatura del lungometraggio.

Per quanto riguarda il plot, per il momento sappiamo solo che le vicende prenderanno il via proprio dalla fine della quinta stagione, che vede Luther in arresto. Ad affiancare Elba, troveremo Cynthia Erivo e Andy Serkis. Mistero fitto sul possibile ritorno della Alice Morgan di Ruth Wilson, protagonista di una tormentata relazione sentimentale con Luther.

Luther, il detective di Idris Elba non sarebbe autentico "perché non ha amici neri"

Netflix produce Luther in associazione con la BBC. Tra i produttori, Neil Cross ed Idris Elba insieme a Peter Chernin, Jenno Topping e David Ready per Chernin Entertainment.