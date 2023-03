Luther - Verso l'inferno: una scena era talmente intensa che c'è stato bisogno di un medico

Durante le riprese di Luther - Verso l'Inferno, il nuovo film Netflix con Idris Elba, un medico è dovuto intervenire sul posto per salvare la vita di Cynthia Erivo. A quanto pare sul set stavano girando una scena così intensa che l'attrice non si è resa conto della situazione, totalmente presa dal personaggio che stava interpretando.

Luther - Verso l'Inferno, Cynthia Erivo in una scena

La recente uscita su Netflix di Luther - Verso l'Inferno ha riconfermato sia il grande talento di Idris Elba, che l'amore dei fan nei confronti di questo personaggio (per maggiori approfondimenti vi rimandiamo alla nostra recensione). A quanto pare, però, sul set il lavoro non è stato sempre dei più semplici, dato che una delle sequenze del film ha rischiato di mettere a rischio la vita di Cynthia Erivo.

Durante una recente intervista con Entertainment Weekly è stata l'attrice stessa a confermare l'informazione, raccontando a parole sue quello che è realmente accaduto (tramite Screen Rant): "È stato davvero bello lavorare su un grande set come quello. Durante la scena, però, ero così piena di adrenalina da non accorgermi che la mia temperatura stava scendendo, quindi il nostro medico ha dovuto fermarmi per riscaldarmi prima di continuare, ma avrei continuato in ogni caso perché mi stavo divertendo così tanto".

Luther - Verso l'inferno, la battuta di Idris Elba sul Martini è "un dito medio alzato a James Bond"

La protagonista di Luther - Verso l'Inferno non ha svelato, nel dettaglio, cosa l'abbia fatta star male. Possiamo solamente ipotizzare che le condizioni per rendere realistiche le sequenze d'azione (coinvolgendo fango e altri elementi) abbiano influito sulla sua temperatura corporea in qualche modo facendole rischiare l'ipotermia.