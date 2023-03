Luther - Verso l'Inferno: la spiegazione del finale del film con Idris Elba

Luther - Verso l'Inferno ha posto fine alla parabola durata cinque stagioni della serie poliziesca britannica Luther, mettendo un punto fermo nella storia travagliata del detective John Luther. Più o meno. Prodotto da Netflix e firmato dal creatore originale della serie BBC, Neil Cross, Luther - Verso l'Inferno sta scalando le classifiche dei film più visti sulla piattaforma streaming confermando l'affezione di uno zoccolo duro di fan per lo show andato in onda tra il 2010 e il 2019, che ha lanciato la carriera internazionale di Idris Elba. Soffermiamoci allor sul significato del finale di Luther - Verso l'Inferno e sulle sue possibili implicazioni per il futuro.

Luther - Verso l'Inferno, Idris Elba durante una rivolta carceraria

In Luther - Verso l'Inferno, Idris Elba torna a calarsi nei panni dell'ispettore capo John Luther, impegnato stavolta a dar la caccia a un enigmatico serial killer che adesca le sue vittime su internet. Riallacciandosi al finale della quinta stagione, Luther viene incastrato dal killer e finisce in carcere per via dei suoi metodi violenti e della sua tendenza ad aggirare la legge per risolvere i casi. Come sottolineato nella nostra recensione di Luther - Verso l'Inferno, la coerenza nella rappresentazione del personaggio di Idris Elba nella serie tv e nel film è evidente. Lo stesso non vale per gli altri personaggi di Luther, assenti a esclusione del veterano Dermot Crowley, che torna nei panni del superiore di John Luther, il sovrintendente Martin Schenk, richiamato dalla pensione per dare una mano nella caccia al serial killer.

Il terrore corre sul web

Luther - Verso l'Inferno, Andy Serkis controlla il suo telefono

A fianco del detective di Idris Elba, due sono i personaggi principali che fanno il debutto in Luther - Verso l'Inferno. Andy Serkis veste i panni di un efferato serial killer di nome David Robey, un misterioso miliardario dell'hi-tech con una moglie gravemente malata che adesca le sue vittime in rete ricattandole e costringendole a una fine raccapricciante. La cantante e attrice Cynthia Erivo è il nuovo acquisto del dipartimento di polizia di Londra, Odette Raine, la detective che prende il posto di Luther nelle indagini sul serial killer quando quest'ultimo viene arrestato. Dopo un'iniziale ostilità, i due stringeranno un'alleanza per salvare la figlia di lei e si getteranno a capofitto in un'indagine rocambolesca che li condurrà fino in Norvegia.

Piccadilly Circus, la movida insanguinata e i ghiacciai perenni

Luther - Verso l'Inferno, Cynthia Erivo in una scena

Dopo aver assaggiato la durezza del carcere, e l'ostilità degli altri detenuti nei suoi confronti, John Luther esce di prigione grazie a una spettacolare evasione che coinvolge una rivolta dei detenuti e una fuga temeraria nel furgone dei secondini orchestrata dal suo ex socio criminale Dennis McCabe (Vincent Regan). Un colpo di scena jamesbondiano rivela che è stato proprio David Robey a provocare l'arresto di Luther, consegnando ai media un dossier con tutte le sue malefatte. Una volta libero, il poliziotto di Idris Elba si procura il numero di telefono di Robey e lo intercetta mentre sta dirigendo uno spettacolare suicidio di massa a Piccadilly Circus. Il killer di Andy Serkis riesce a fuggire e rapisce la figlia di Raine, costringendola a chiedere aiuto proprio a Luther per rintracciarla. I due si recano dalla moglie di Robey, convincendola a rivelare il nascondiglio del marito, una fortezza celata tra i ghiacci della Norvegia.

Luther - Verso l'Inferno, Idris Elba coperto di sangue in una scena

È da qui che David Robey trasmette sul suo sito web dirette in cui le vittime di turno vengono torturate sotto gli occhi di morbosi utenti connessi da ogni parte del mondo. Luther e Raine finiscono prigionieri del sadico criminale e sono costretti a partecipare al suo gioco al massacro, chiamato The Red Bunker, con Raine spinta ad accoltellare il collega, pena la morte della figlia. Alla fine, però, Luther riesce a liberarsi e insegue Robey su un lago ghiacciato. Mentre è in atto una colluttazione tra i due, il ghiaccio si rompe ed entrambi finiscono in acqua. Mentre Robey annega, Luther riesce a liberarsi dall'auto sommersa e viene ripescato dalla polizia, allertata in precedenza. Intontito dal gelo e indebolito dalla perdita di sangue, Luther viene arrestato.

Chi è il Capo alla fine di Luther?

Luther - Verso l'Inferno, Idris Elba in Norvegia

Vista la spettacolare evasione che l'ha visto protagonista, possiamo immaginare che una volta tornato nelle mani della polizia, John Luther venga rispedito in carcere. Questo è anche i primo pensiero che attraversa la sua mente quando riapre gli occhi per scoprire di trovarsi a sicuro, in un palazzo governativo. Qui il detective si riunisce con Martin Schenk, che gli restituisce il suo cappotto, mentre una colonna di auto scure fa il suo ingresso nel cortile. "Non credo che tornerai in prigione", gli dice Schenk, ipotizzando che i due stiano per ricevere un'offerta di lavoro. Anche lui ignora chi sia il misterioso Capo che chiede di conferire con Luther, come gli rivela il funzionario Tim Cranfield (Guy Williams), indicandogli una delle auto dopo essersi complimentato per il suo operato.

Luther - Verso l'Inferno, Idris Elba in un momento di concitazione

Ed è così che si chiude Luther - Verso l'Inferno, senza dare una fine certa alle vicende del suo protagonista, lasciando la strada aperta a un suo possibile ritorno. Restano in sospeso alcune domande, al momento prive di risposta. Chi è il misterioso Capo che vuole parlare con Luther? Che tipo di lavoro gli vuole offrire? Dopo quanto successo, difficile ipotizzare un suo ritorno in polizia. La sua fedina penale è tutt'altro che pulita, anche se un intervento dall'alto potrebbe cambiare le cose. Ma è più probabile che le abilità di Luther vengano messe a frutto con un altro tipo di incarico, magari nei servizi segreti. Per altro, Luther - Verso l'Inferno contiene una strizzata d'occhio a James Bond quando Luther si reca in un bar e rifiuta un Martini dicendo che non gli piace. Considerando che da tempo i media indicano Idris Elba come possibile Bond, un suo incarico come agente segreto chiuderebbe il cerchio. Viste le ferite subite, è possibile che la sua morte venga simulata pubblicamente per permettergli di avvia il suo nuovo incarico con una nuova identità. Le ipotesi sul piatto sono tante. Resta da capire se la storia di Luther proseguirà con una nuova stagione o, più probabilmente, un altro film tv. Ma questo lo scopriremo più avanti.