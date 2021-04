Luther, il detective di Idris Elba non sarebbe autentico "perché non ha amici neri"

La responsabile della diversità in BBC Miranda Wayland ha acceso la polemica definendo la serie di culto Luther, interpretata da Idris Elba, poco autentica visto che il protagonista non avrebbe amici neri.

Idris Elba nella serie Luther

Nel corso della conferenza digitale MIPTV, Miranda Wayland ha spiegato: "Quando Luther è stato trasmesso per la prima volta, tutti hanno apprezzato il personaggio di Idris Elba, un uomo forte, un protagonista nero. Tutti ci siamo innamorati di lui. Ma quando è arrivata la seconda stagione abbiamo cominciato a pensare 'OK, non ha nessun amico nero, non mangia cibo caraibico, non sembra autentico."

Wayland ha proseguito: "È fantastico avere queste grandi serie con questi protagonisti, ma dobbiamo assicurarci che tutto ciò che li circonda, il loro ambiente, la loro cultura, il set sia assolutamente autentico in termini di narrazione."

Luther, Idris Elba: "Verrà realizzato un film tratto dalla serie"

Dopo che la scintilla della polemica è stata accesa, molti fan di Molti fan di Luther si sono riversati sui social commentando in modo critico le dichiarazioni di Miranda Wayland. Il giornalista del Telegraph e del Daily Mail UK Calvin Robinson ha scritto su Twitter:

"Ieri era implicito che non sono abbastanza nero perché non avevo amici neri nella mia foto. Oggi, il capo della diversità della BBC dice che Luther 'non è abbastanza nero perché non ha amici neri'. Questi pigri stereotipi sono razzisti! La cosa grandiosa di Luther è che il colore della sua pelle non è il fulcro della sua identità. Sta combattendo molte battaglie. Un esempio che siamo tutti umani, lottiamo tutti, ma la nostra etnia non sempre gioca un ruolo in questo. Questa è diversità, Miranda Wayland. Uguaglianza!".

Femi Oluwole, collaboratore di The Independent e London Economic, rincara la cose scrivendo su Twitter, "La polizia si concentra su Luther ogni volta che ne ha la possibilità. Come può NON essere un autentico personaggio nero?"