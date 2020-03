L'uomo invisibile primo con 29 milioni al box office USA

L'uomo invisibile: Elisabeth Moss in una sequenza

L'uomo invisibile, horror Universal con Elisabeth Moss, va alla conquista della vetta del box office USA con un incasso di 29 milioni di dollari. Nel film, Elisabeth Moss interpreta Cecilia Kass, una donna perseguitata dall'Uomo Invisibile (parte affidata a Oliver Jackson-Cohen). Il film diretto da Leigh Whannell, ispirato sia all'opera di H. G. Wells, che all'omonimo film del 1933, raccoglie 29 milioni da 3.610 sale, con una media per sala di 8.033 dollari.

Dopo un esordio record, che gli ha permesso di diventare il film tratto da un videogioco con il maggior incasso di sempre nella prima settimana, Sonic Il Film perde una posizione ed è ora secondo, ma incassa altri 16 milioni arrivando a un totale di 128,2 milioni di dollari. Come potete leggere nella recensione di Sonic Il Film, il lungometraggio racconta le peripezie di Sonic e del suo nuovo migliore amico Tom Wachowski (James Marsden), un agente del dipartimento di polizia di San Francisco. I due uniscono le forze per sconfiggere il malvagio Dottor Robotnik (Jim Carrey), intenzionato a conquistare il mondo.

Non altrettanto bene sta andando a Il richiamo della foresta, nuovo adattamento del classico di Jack London con Harrison Ford che aggiunge 13,2 milioni a un incasso totale che raggiunge i 45,8 milioni, poco per un film costato 135 milioni che si sta profilando come un grosso flop per Fox.

In quarta posizione debutta, a sorpresa, l'anime giapponese My Hero Academia - The Movie 2: Heroes Rising che incassa 8,4 milioni complessivi. Nel sequel Deku, Bakugo, Todoroki e tutti gli altri studenti della classe A tornano in una nuova avventura. All Might, l'eroe numero 1 ammirato in tutto il mondo, a malincuore dovrà rinunciare al suo ruolo di simbolo della pace. Proprio per questo, una figura oscura che si muove dietro le quinte deciderà di uscire allo scoperto. Ma un Villain di nome Nine farà la sua comparsa.

Inossidabile Bad Boys for Life, una delle hit della stagione americana, dopo sette settimane resiste in quinta posizione e incassa altri 4,3 milioni che lo portano a 197,3 milioni complessivi. Dopo 17 anni di assenza, il pubblico americano ha accolto con gioia il ritorno delle star Will Smith e Martin Lawrence che tornano a brillare in una nuova avventura promossa anche dalla critica, come sottolinea la nostra recensione di Bad Boys for Life.