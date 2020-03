L'uomo invisibile: per James Gunn è uno dei Guardiani della Galassia

James Gunn ha condiviso su Instagram un simpatico fan poster de L'uomo invisibile in cui il villain in questione è uno dei Guardiani della Galassia, per la gioia dei suoi follower.

Nel fan poster, alle spalle della protagonista Elisabeth Moss vediamo comparire un minaccioso Drax (Dave Bautista) preso in prestito dai Guardiani della Galassia. Fin dalla sua apparizione nell'MCU nel 2014 in Guardiani della Galassia, Drax è diventato uno dei personaggi più amati dai fan e non è certo un caso ritrovarlo nel poster de L'uomo invisibile.

Il fan poster fa, infatti, riferimento al momento di Avengers: Infinity War in cui Drax sostiene di essere un maestro nell'arte dell'invisibilità stando molto, molto fermo. I fan si sono così divertiti a omaggiare la sua battuta cult inserendolo nel poster del L'uomo invisibile, horror targato Universal che si è rivelato una hit al botteghino americano. Il tutto nonostante qualche tempo fa Dave Bautista stesso aveva dichiarato di essersi stancato dei continui riferimenti all'invisibilità dei fan.

The fan poster de L'uomo invisibile è stato postato su Twitter da C. Robert Cargill, collegato a Marvel visto che nel 2016 si è occupato della sceneggiatura di Doctor Strange. Cargill avrebbe dovuto firmare il sequel, Doctor Strange in the Multiverse of Madness, ma ha lasciato insieme al regista Scott Derrickson in seguito a differenze creative con Marvel.