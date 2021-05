L'uomo d'acciaio 2: Zack Snyder pensava a Brainiac come villain del sequel

L'uomo d'acciaio 2 avrebbe potuto portare sul grande schermo uno scontro tra Superman e Brainiac e a rivelarlo è stato Zack Snyder in una recente intervista.

Il regista ha infatti parlato con Post-Credit Podcast dei progetti per il sequel mai realizzato del film con star Henry Cavill.

Zack Snyder ha spiegato: "Abbiamo parlato di un film su Brainiac. I kryptoniani che si trovano nella Zona Fantasma sono probabilmente ancora lì e c'era sempre la possibilità di un loro ritorno".

Il filmmaker ha aggiunto parlando del possibile sequel del film L'uomo d'acciaio: "Si è sempre trattato di qualcosa presente lì fuori di cui abbiamo parlato pensando a un possibile sequel, a un seguito della storia. Ho sempre semplicemente pensato che sia meglio dare a Superman questo tipo di sfide extraterrestri perché credo si debba essere attenti e, ovviamente, si deve continuare con Lex Luthor perché lui è la sua vera nemesi, ma si deve inoltre cercare fuori dalla Terra delle sfide per lui perché è così potente".

I progetti di Snyder per un sequel del film con star Henry Cavill sembrano ormai destinati a rimanere irrealizzati, considerando che Warner Bros ha annunciato lo sviluppo di un nuovo lungometraggio dedicato alle avventure del supereroe chhe verrà prodotto da J.J. Abrams e la ricerca per un regista è attualmente in corso. La sceneggiatura verrà firmata da Ta-Nehisi Coates e il protagonista dovrebbe proporre il primo Superman nero ad arrivare sul grande schermo.

L'attore britannico potrebbe comunque riprendere il ruolo in occasione di un cameo in occasione dei progetti legati in parte allo Snyderverse come Aquaman 2, Shazam! 2 o The Flash.