L'ultima missione: Project Hail Mary "formato Interstellar", 2 ore e 46 minuti per il film con Ryan Gosling

È stata annunciata la durata effettiva del nuovo lungometraggio diretto da Phil Lord e Chris Miller, tratto dal romanzo di Andy Weir.

Dopo un test screening della durata di quasi tre ore lo scorso giugno, ora è stata ufficializzata la durata del nuovo film diretto da Phil Lord e Chris Miller, L'ultima missione: Project Hail Mary, con protagonista la star di La La Land Ryan Gosling.

La proiezione di prova sembra che sia andata molto bene, a giudicare dai paragoni illustri che sono stati fatti in seguito e anche per questo motivo, probabilmente, è stata approvata la durata del lungometraggio e non sono stati apportati cambiamenti significativi.

La durata ufficiale di Project Hail Mary

L'ultima missione: Project Hail Mary uscirà nelle sale con una durata di 2 ore e 46 minuti, una scelta molto forte ma che allinea il progetto di Miller e Lord a quello di altri grandi film a cui è stato accostato come Interstellar (2 ore e 49 minuti) e in particolare Sopravvissuto - The Martian, altro adattamento di Andy Weir, con Matt Damon protagonista, che dura ben venti minuti in meno (2 ore e 21 minuti).

Ryan Gosling in una scena di Project Hail Mary

La decisione di Amazon/MGM sembra a tutti gli effetti un atto di fiducia nei confronti di Phil Lord e Chris Miller, e della loro ambizione. I due registi potrebbero aver optato per una durata così lunga per poter approfondire al meglio le dinamiche e i caratteri dei personaggi. Gli unici film hollywoodiani del 2025 che hanno superato i 160 minuti sono stati Avatar - Fuoco e cenere, Mission: Impossible - The Final Reckoning e Una battaglia dopo l'altra.

Il ritorno di Phil Lord e Chris Miller dopo il flop di Solo

Il lungometraggio con Ryan Gosling segna anche il ritorno di Phil Lord e Chris Miller dai tempi di Solo: A Star Wars Story, che uscì nelle sale nel 2017 e si rivelò un vero e proprio flop. Secondo Variety, L'ultima missione: Project Hail Mary è costato 150 milioni di dollari.

Nel cast, oltre a Ryan Gosling, sono presenti anche Sandra Hüller, Milana Vayntrub e Ken Leung.