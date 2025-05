Lo straordinario mondo di Gumball torna con una nuova e ancora più "bizzarra" serie dopo 7 anni

Dopo sette anni di assenza, Lo straordinario mondo di Gumball riapre le porte dell'assurdo con una nuova serie dal titolo Il meraviglioso e strano mondo di Gumball. Con lo stesso creatore e tanti volti noti dietro le quinte, la serie torna con ancora più umorismo surreale, follie animate e un ritorno nel misterioso "vuoto" che aveva chiuso l'ultima stagione.

Gumball è tornato (e più bizzarro che mai)

Lo straordinario mondo di Gumball non è mai stata una serie ordinaria. Si doveva intuire dal titolo... Infatti ha fatto dell'assurdo, dell'irriverente e del meta-umorismo il suo tratto distintivo. Ora, sette anni dopo la fine della serie originale, il mondo di Elmore si risveglia con un titolo nuovo di zecca: Il meraviglioso e strano mondo di Gumball. A guidare il ritorno è ancora una volta Ben Bocquelet, affiancato da Matt Layzell ed Erik Fountain alla regia, mentre Xav Clarke firma la colonna sonora e Joe Sparrow la direzione artistica. Il cast vocale include Alkaio Thiele (Gumball), Hero Hunter (Darwin), Kinza Syed Khan (Anais), Teresa Gallagher (Nicole) e Dan Russell (Richard). Non è un reboot né un semplice seguito, ma una vera evoluzione spirituale della serie originale, descritta dagli autori come una "Stagione 7 mascherata". "Che occasione incredibile per giocare ancora con questi personaggi! I fan possono aspettarsi nuove disavventure perché Gumball e Darwin non sono cresciuti molto... e nemmeno noi", hanno dichiarato Bocquelet e i suoi collaboratori.

Il teaser della nuova serie promette il ritorno a quel mix esplosivo di animazione 2D, CGI, live action e grafica astratta che ha reso Gumball una delle produzioni più iconiche mai apparse su Cartoon Network. Tra le nuove trame già anticipate: battaglie contro imperi fast-food malvagi, intelligenze artificiali innamorate della mamma di Gumball e Banana Joe... con i pantaloni.

"Bentornati a Elmore, dove le leggi della realtà sono uno scherzo e la vita familiare è tutto fuorché ordinaria", recita la sinossi. In Italia lo vedremo su Cartoon Network, mentre negli Stati Uniti approderà su Hulu. E se vi stavate chiedendo che fine avesse fatto il "vuoto" del finale originale, sappiate che tornerà a spalancarsi. Ancora una volta, Gumball è pronto a trasformare l'assurdo in arte.