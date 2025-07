Lo straordinario mondo di Gumball mostra il trailer della nuova stagione che ridefinisce lo stile del cartone

Sette anni dopo l'ultimo episodio, Lo straordinario mondo di Gumball torna con un nuovo titolo e una nuova sigla. Tra volti familiari, nuove voci e misteri ancora irrisolti, la serie riparte su Cartoon Network con l'obiettivo di riprendere la storia da dove si era interrotta... in perfetto stile Elmore.

Bentornati a Elmore: la realtà si piega, il caos resta con The Wonderfully Weird World of Gumball

La famiglia Watterson è pronta a riprendersi la scena. Dopo sette anni di silenzio televisivo, Lo straordinario mondo di Gumball si reinventa in una nuova serie che promette di non perdere un briciolo della sua proverbiale assurdità. Con un titolo rinnovato, Lo strano e meraviglioso mondo di Gumball, l'universo animato più strambo della televisione fa il suo ritorno su Cartoon Network dal 6 ottobre.

A dare il via alle danze è una nuova opening: stessa musica, frenesia diversa, ma sempre perfettamente in tono con lo spirito nonsense della serie che ha anticipato il debutto della nuova stagione. Dietro le quinte, il progetto vede il ritorno del creatore originale Ben Bocquelet, affiancato da Matt Layzell ed Erik Fountain come registi e produttori esecutivi per Hanna-Barbera Studios Europe. L'universo visivo sarà plasmato da Joe Sparrow (direzione artistica), mentre le musiche sono affidate a Xav Clarke. Il team promette una continuazione diretta della storia originale, con l'obiettivo dichiarato di "risolvere il grande cliffhanger lasciato in sospeso sette anni fa". Insomma, Gumball non riparte da zero, ma da un caos ancora in sospeso.

Sul fronte del doppiaggio, il cast mescola volti storici e nuove leve: Teresa Gallagher e Dan Russell tornano nei ruoli di Nicole e Richard Watterson, mentre Alkaio Thiele, Hero Hunter e Kinza Syed Khan prenderanno le voci rispettivamente di Gumball, Darwin e Anais.

La sinossi ufficiale promette storie ancora più sgangherate: "Benvenuti di nuovo a Elmore, dove le leggi della realtà sono uno scherzo e la vita familiare è tutto fuorché ordinaria. Che stia combattendo contro un impero del fast food malvagio, affrontando un'IA innamorata di sua madre o cercando di impedire a Banana Joe di indossare i pantaloni, Gumball trascina con sé suo fratello Darwin, sua sorella Anais e l'intera città in un vortice di assurdità." Un ritorno che vuole essere al tempo stesso un omaggio alle origini e un rilancio verso nuovi paradossi comici.

Oltre alla consueta dose di humour surreale, la serie si propone di approfondire il misterioso vuoto lasciato in sospeso nell'ultima puntata della serie originale. Riuscirà questa nuova versione a "mantenere la promessa e atterrare in piedi"? I fan storici lo sperano, e i nuovi spettatori potrebbero trovare proprio in questa imprevedibilità il motivo per innamorarsi di Gumball per la prima volta.