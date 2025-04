Mr Bean, la nuova serie animata ritorna su Cartoon Network

Ritorna con la quarta stagione inedita della sua serie animata "MR BEAN", la versione cartoon del celebre comico inglese che verrà lanciata in esclusiva su Cartoon Network.

Il celebre Mr Bean ritorna in TV con una quarta stagione inedita della sua serie animata, in anteprima europea su Cartoon Network dal 28 aprile. Tra gag esilaranti e nuove avventure rocambolesche, il personaggio creato da Rowan Atkinson continua a conquistare tutte le generazioni con il suo inconfondibile humor visivo e l'arte di trasformare l'ordinario in straordinario.

Un'icona senza tempo: Mr Bean riparte da Cartoon Network

È pronto a farci ridere ancora: Mr. Bean: The Animated Series, il personaggio iconico partorito dalla mente geniale di Rowan Atkinson, ritorna con una nuova stagione della serie animata che porta il suo nome. Dal 28 aprile, ogni sera alle 20.30 su Cartoon Network (Sky, canale 607), il pubblico italiano sarà il primo in Europa a tuffarsi nelle nuove disavventure dell'eroe più imbranato e imprevedibile della TV.

Nella quarta stagione, Mr Bean continua a destreggiarsi tra piccoli drammi quotidiani e trovate al limite del surreale: dalla distruzione accidentale di una pista da bowling al rocambolesco inseguimento di un anello di fidanzamento in fuga, fino a una corsa disperata verso l'ospedale per salvare il suo inseparabile orsetto Teddy, ferito dal graffio del perfido gatto Scrapper. Con il suo carattere infantile e il suo disarmante candore, Mr Bean si conferma ancora una volta un eterno Peter Pan capace di trasformare ogni minima impasse in una comica catastrofe.

Accanto ai personaggi storici come la temibile padrona di casa, la signora Wicket, accompagnata dall'arcigno gatto persiano a un occhio solo, fanno il loro ingresso anche i Paliwal, una simpatica famiglia inglese di origine indiana che porterà ulteriore scompiglio nel mondo di Mr Bean. Anche in questa stagione, la magia della serie resta immutata: pochissime parole, comicità visiva senza tempo e una capacità rara di parlare universalmente a grandi e piccini.

La nuova stagione di Mr Bean, prodotta da Tiger Aspect Kids & Family con la supervisione dello stesso Atkinson, mantiene intatta quella formula magica che da anni permette al personaggio di essere immediatamente riconoscibile e irresistibilmente amato in oltre 185 paesi.