Sta per fare il suo debutto un anime ispirato a un manga famoso conclusosi 15 anni fa: ma quale sarà?

Dopo oltre quindici anni, un manga amatissimo ma dimenticato riceverà finalmente la sua rivincita sotto forma di anime. Anche se i dettagli sono ancora segreti, tutto porta a credere che si tratti di Psyren, opera di culto finita prematuramente nel 2010.

Shonen Jump prepara l'anime di un cult dimenticato

Ci sono storie che, nonostante una fine frettolosa e un'uscita in sordina, riescono a scolpirsi nella memoria dei lettori come piccole leggende incompiute. È il caso di Psyren, manga d'azione e mistero pubblicato su Weekly Shonen Jump tra il 2007 e il 2010, ora al centro delle speculazioni dopo l'annuncio di un nuovo anime targato REMOW e Shueisha. La notizia arriva dalle pagine di Total Licensing, dove è stato confermato che il progetto sarà una trasposizione animata di una serie terminata oltre quindici anni fa e ancora oggi tra le più richieste dai fan. Anche se il titolo non è stato ufficialmente svelato, l'identikit sembra combaciare perfettamente con l'opera di Toshiaki Iwashiro, da anni in cima ai sondaggi sui manga "più desiderati in versione anime".

Nella classifica "Manga che vogliamo vedere animati" di AnimeJapan 2024, Psyren è riuscito ad arrivare al decimo posto, accanto a titoli ben più recenti. Segno che l'interesse, nonostante il tempo trascorso, è tutt'altro che svanito. L'iniziativa è ancora alle fasi preliminari: REMOW è attualmente alla ricerca di partner per il merchandising, ma il motore si è acceso.

Ambientato in una Giappone post-apocalittica dove l'adolescente Ageha Yoshina viene catapultato tramite una strana scheda telefonica, Psyren mescola azione, psico-thriller e atmosfere cupe con una narrazione ricca di potenziale visivo. "L'anime potrebbe essere ciò di cui questa serie aveva bisogno sin dall'inizio", si legge tra le righe del commento. E in effetti, nel panorama odierno, tra il successo di Chainsaw Man e Jujutsu Kaisen, un revival come Psyren potrebbe finalmente brillare come avrebbe meritato quindici anni fa.