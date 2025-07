Lo straordinario mondo di Gumball, il creatore: "Se il pubblico lo guarderà, ho già pronta un'altra stagione"

Lo straordinario mondo di Gumball debutterà tra pochi giorni in America, e il suo creatore ha condiviso alcune buone notizie per il futuro della serie.

Il creatore di Lo straordinario mondo di Gumball, Ben Bocquelet, ha confermato che la nuova serie, in arrivo il 28 luglio su Hulu, è solo l'inizio: è già al lavoro su una possibile ottava stagione. Tra vecchie voci, nuovi volti e tanto entusiasmo, la famiglia Watterson è pronta a farci ridere ancora.

Una nuova era per Gumball... ma con la stessa anima folle

Chi pensava che l'avventura animata della famiglia Watterson fosse finita nel 2019, si sbagliava di grosso: Ben Bocquelet, mente bizzarra e brillante dietro Lo straordinario mondo di Gumball, è pronto a riscrivere il futuro della serie con Lo strano e meraviglioso mondo di Gumball. Il titolo cambia, la piattaforma pure (dal Cartoon Network a Hulu, passando per HBO Max e persino Disney+), ma la sostanza resta quella: umorismo surreale, ritmi da slapstick e personaggi che sembrano usciti da una sessione di brainstorming tra Escher e Tex Avery. Il debutto americano è fissato per il 28 luglio, mentre nel resto del mondo bisognerà aspettare il 6 ottobre.

La nuova stagione riporta Bocquelet al timone in veste di creatore e produttore esecutivo per Hanna-Barbera Studios Europe, affiancato da Matt Layzell e Erik Fountain. La colonna sonora è affidata a Xav Clarke, mentre la direzione artistica è curata da Joe Sparrow. Ritroveremo le voci storiche di Nicole e Richard (rispettivamente Teresa Gallagher e Dan Russell), ma a prestare le voci ai nuovi Gumball, Darwin e Anais saranno Alkaio Thiele, Hero Hunter e Kinza Syed Khan.

Bocquelet guarda avanti: "Sto già scrivendo l'ottava stagione"

Se questa "stagione 7 travestita" dovesse incontrare il favore del pubblico, non finisce qui. Bocquelet ha dichiarato in un'intervista a Tell-Tale TV: "Tutto dipende dalla risposta del pubblico. Spero che sia travolgente. Sto già scrivendo nuovi episodi per una potenziale ottava stagione, ma non è ancora stata approvata." E anche se il futuro non è ancora ufficiale, l'entusiasmo del creatore è contagioso: "È un miracolo che ci lascino ancora esistere."

Una scena di Lo straordinario mondo di Gumball

Il contatto con i fan - soprattutto quelli americani - rappresenta per lui un nuovo inizio: "Sono felice di avere un lavoro. Felice che le persone siano entusiaste. Felice di andare al Comic-Con di San Diego, di incontrare i fan americani per la prima volta. Non penso che siamo un pilastro della cultura pop... ma non sta a me dirlo."

Una dichiarazione di umiltà che, paradossalmente, conferma quanto Gumball abbia già segnato l'immaginario collettivo: un multiverso delirante e geniale che sembra avere ancora molta strada davanti a sé.