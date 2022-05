Love, Death & Robots 3, il trailer della serie Netflix, David Fincher dirigerà uno dei segmento

Novità gustose in arrivo per la sere antologica Netflix Love, Death & Robots 3. Non solo lo streamer ha svelato il trailer della nuova stagione dello show, che farà ritorno il 20 maggio, ma ha anche anticipato che David Fincher, uno dei produttori esecutivi fin dalla prima stagione, dirigerà anche un segmento animato dei nuovi episodi.

Come anticipa IndieWire, Love, Death & Robots Volume 3 uscirà su Netflix il 20 maggio con 10 nuove storie dirette da 10 registi che mostrano diverse forme di animazione. David Fincher si unisce al regista premio Oscar Alberto Mieglo, al regista di Deadpool e creatore della serie Tim Miller, a Jennifer Yuh Nelson, Patrick Osborne, Emily Dean, Robert Bisi, Andy Lyon, Carlos Stevens e Jerome Chen, autori dei corti al centro della nuova stagione.

Love, Death & Robots 2, la recensione: una seconda stagione più breve ma visivamente impressionante

I fan di David Fincher ancora sperano nell'arrivo di una nuova stagione di Mindhunter, focus sui serial killer divenuto ben presto di culto. Nel frattempo, non resta che accontentarsi del lavoro animato di Fincher per Love, Death & Robots 3. e attendere l'uscita del preannunciato The Killer, serial killer mystery diretto da Fincher e interpretato da Michael Fassbender e Tilda Swinton, che dovrebbe arrivare sullo streamer nel 2023.