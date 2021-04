LOL: chi ride è fuori, Frank Matano e il bastone verde: tutti lo vogliono, lui risponde

Frank Matano continua a far ridere i fan di LOL: chi ride è fuori, condividendo battute in merito al bastone verde che aveva portato sul palco.

Uno degli sketch di Frank Matano che è rimasto più impresso nella mente dei fan di LOL: chi ride è fuori, è il momento in cui cerca di far ridere i partecipanti con un bastone verde sonoro: a quanto pare, anche adesso che è finito il programma, i fan continuano a dare spunto al comico per altri momenti divertenti con il bastone.

Il programma di Amazon Prime Video ha regalato molte scene che sono già diventate cult e non si contano i tormentoni sul web. I comici, per cercare di far ridere gli altri concorrenti, hanno portato con sé gli oggetti di scena più svariati: parrucche, costumi, microfoni e, nel caso di Frank Matano, un bastone verde sonoro che (a detta del comico) simulava il suono di una rana, se veniva capovolto.

Ora che la prima stagione di LOL: Chi ride è fuori è terminata, il bastone verde di Frank Matano è ancora adesso un oggetto molto richiesto dai fan, al punto che lo stesso Frank ha dovuto rispondere, scherzando, che non sa dove gli utenti possano comprarlo.

Molti hanno risposto al comico e gli hanno detto che dopo il suo sketch, si sono messi alla ricerca dei bastoni verdi su Amazon, rendendo così felice la stessa piattaforma su cui è stato trasmesso lo show.

Frank Matano si diverte ancora adesso a fare battute, utilizzando il suo bastone verde: anche per ricordare a tutti che erano disponibili gli ultimi episodi della prima stagione, il comico ha tirato in ballo il bastone, rivestendolo un po' di "sacralità":

E se siete tristi per la fine della prima stagione, forse potremo consolarvi con questo dream cast dei prossimi 10 concorrenti che vorremmo nella seconda stagione di Lol: chi ride è fuori.