LOL 4: Giorgio Panariello è Lesoman!

Gli ultimi episodi di LOL 4, in streaming su Prime Video l'8 aprile, rivelano il vincitore della quarta stagione di LOL - Chi ride è fuori. I vari concorrenti si sono sfidati all'ultima battuta e tra loro tre dei più agguerriti sono stati proprio Giorgio Panariello, Edoardo Ferrario e Aurora Leone, altro membro dei The Jackal ad aver partecipato dopo Gianluca Fru, Ciro Priello e Fabio Balsamo.

LOL 2: Frank Matano e Fedez in una scena

Tra le tante novità di questa edizione ci sono stati il passaggio di Fedez da conduttore a concorrente, con una sola risata a disposizione, e soprattutto il decimo concorrente scelto grazie a LOL Talent Show: a spuntarla è stato Lunanzio, ovvero il comico Loris Fabiani. Tra i cavalli di battaglia di Ferrario le imitazioni, mentre Aurora Leone ha portato i suoi giochi di parole e di immagini (bellissimo quello su "Manzoni").

Giorgio Panariello era uno dei concorrenti più temuti dagli altri avversari, insieme a Diego Abatantuono e Lucia Ocone, i tre comici di maggior esperienza. Panariello poi ha messo da subito le cose in chiaro: per non ridere ha pensato a cose tristi. Ovvero i film del collega Leonardo Pieraccioni. Scintille fin da subito, come conferma nella nostra intervista.

LOL 4: intervista a Giorgio Panarielllo, Edoardo Ferrario e Aurora Leone

Quindi questo dissing di Panariello a Pieraccioni? Il comico lo rivendica: "Ho detto semplicemente una cosa che sa anche lui: per non ridere all'interno di LOL, ma anche quando fai un film se vuoi piangere, devi pensare a delle cose tristi. Per non ridere pensavo ai film di Pieraccioni. Così mi intristivo e non ridevo. È una cosa semplicissima: te pensi a un film di Pieraccioni e non ridi. Rimani così, serio".

LOL 4: Diego Abatantuono, Lucia Ocone e il grande ritorno di Veronika

E a cosa pensano per intristirsi invece Edoardo Ferrario e Aurora Leone? Ferrario: "Pensavamo ciascuno ai lavori dell'altro. Io pensavo ad Aurora e lei a me". Leone conferma: "Essendoci poca stima è stato facile".

Dell'attacco di Lastrico a Fedez invece non si sono accorti: "Noi LOL l'abbiamo fatto, però magari succedevano delle cose a due metri e tu non le sentivi. Quindi non abbiamo l'idea complessiva del programma". Ferrario conferma: "Ognuno fa il suo LOL, ognuno ha la sua versione della storia".

LOL 4: Aurora Leone è Pre-ciclo girl

Come tanti attori che hanno partecipato al programma, anche Aurora Leone ha una sua supereroina: dopo il Posaman di Lillo e il Riposaman di Maccio Capatonda, lei è Pre-ciclo Girl. E gli altri due? Ferrario: "Forse farei Chefman. Uno chef, uno che cucina. E che cucina pure male". Panariello: "Ma forse il supereroe dell'insetticida. Che tu lo pigi sul petto ed esce l'insetticida che uccide gli insetti. Di queste cazzate qua a LOL ne abbiamo dette tantissime. Ore e ore. Alla fine ne esci leso. Ecco! Lesoman!".