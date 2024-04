LOL 4: chi è Lunanzio, la scheggia impazzita

La quarta stagione di LOL - Chi ride è fuori aveva bisogno di una scossa e ne ha avute diverse: una di queste è il decimo concorrente scelto grazie a LOL Talent Show. Oltre a nomi già affermati come Diego Abatantuono e Giorgio Panariello, c'è infatti anche Lunanzio. E chi è Lunanzio?! Personaggio creato da Loris Fabiani, comico che ha sbaragliato la concorrenza allo show condotto da Elio, Katia Follesa e Pintus.

LOL 2: Frank Matano e Fedez in una scena

In streaming dal primo aprile su Prime Video, LOL 4 vede appunto Lunanzio/Loris sfidare diversi comici di lungo corso. Il suo linguaggio distintivo e il look in bianco e nero lo rendono però una delle figure di spicco di questa edizione, anche se deve ancora farsi conoscere dal grande pubblico. E LOL: Chi ride è fuori è proprio l'occasione giusta.

Gli altri concorrenti di LOL 4 sono: Edoardo Ferrario, Angela Finocchiaro, Maurizio Lastrico, Aurora Leone, Lucia Ocone, Giorgio Panariello, Claudio Santamaria, Rocco Tanica, Diego Abatantuono. Nella nostra intervista abbiamo cercato di metterli l'uno contro l'altro. Spoiler: non ci siamo riusciti.

LOL4: intervista a Rocco Tanica, Claudio Santamaria e Lunanzio

Se ve lo state chiedendo, le calze che indossa Lunanzio sono 60 denari bianche. Ce lo dice prima di cominciare a scaldarci: visto che Panariello ha rivelato, al suo ingresso nella casa di LOL 4, che per non ridere avrebbe pensato a qualcosa di triste come i film di Leonardo Pieraccioni, abbiamo chiesto agli altri concorrenti chi è il loro Pieraccioni.

LOL 4: Diego Abatantuono, Lucia Ocone e il grande ritorno di Veronika

Loris/Lunanzio è già uno stratega vista la risposta: "La passione di Cristo?! Sono all'inizio, non posso fare dissing su un comico. Questa è una domanda scomoda!". Rocco Tanica invece non ha paura di dire le cose come stanno: "Diciamo che di comici che non fanno ridere c'è l'imbarazzo della scelta. Ma dire dei nomi è brutto. Quindi vado su un genere cinematografico: una volta Santamaria è stato co-responsabile. Quei film introversi italiani in cui, non capisco perché, parlano tutti bisbigliando".

L'assalto di Lastrico a Fedez

Tra i dissing anche quello di Maurizio Lastrico a Fedez, che questa volta è stato buttato in mezzo ai concorrenti, con una sola risata a disposizione. Lunanzio ricorda la scena: "Lastrico ha fatto degli assalti frontali a Fedez: si era preso proprio bene. Lo ha visto e ha detto: adesso lo massacro! Lo ha preso di punta". Per Tanica fa parte del gioco: "In un match sportivo non c'è rancore tra i contendenti, però se devi andare aggressivo ci vai. In certi momenti era necessario farlo. Mors tua, vita mea!".

Come si mangia a LOL - Chi ride è fuori?

Sul set di LOL c'è una postazione piena di cibo. Dopo tante ore scatta il calo di zuccheri oppure mangiare è una tecnica per non ridere? Santamaria confessa: "Tutti e due. A un certo punto prendi una cosa perché non puoi isolarti troppo, ma ogni tanto hai bisogno. Quindi vai a fare un pit stop. A un certo punto serve prendere un po' di aria dai volti degli altri".

Questo trio conferma che il riso non era buono, come dice Edoardo Ferrario? Rocco Tanica a questo punto sgancia la perla finale: "Il riso non può essere buono a LOL, perché a LOL il riso è vietato. Preferisco ritirarmi all'apice invece che spegnermi lentamente".