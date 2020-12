Loki: il nuovo trailer della serie con Tom Hiddleston svela la data di uscita su Disney+

Loki è la nuova serie Marvel in arrivo su Disney+ e il trailer svela che il progetto con star Tom Hiddleston ha una data di uscita: maggio 2021.

Nel video condiviso online si svela quanto accaduto al fratello di Thor dopo gli eventi mostrati in Avengers: Endgame, assistendo a nuovi problemi, incontri e situazioni davvero complicate con al centro l'iconico personaggio.

La serie Loki, di cui sono ricominciate poche settimane fa le riprese, vedrà il ritorno dell'attore britannico Tom Hiddleston nei panni del Dio dell'Inganno. Con lui nel cast i nuovi arrivi dell'MCU Sophia Di Martino, Owen Wilson, Gugu Mbatha-Raw, Cailey Fleming e Richard E. Grant. Secondo i rumor, Sophia Di Martino potrebbe interpretare Lady Loki.

Kevin Feige ha anticipato che le serie Loki e WandaVision avranno un legame diretto con Doctor Strange in the Multiverse of Madness, senza però confermare la presenza di Hiddleston nel sequel su Strange.