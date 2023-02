Loki 2 e Secret Invasion: nuove immagini dalle serie Marvel nel video promozionale di Disney+

Forse vedremo di più al Super Bowl, ma già si intravede qualcosa di serie Marvel come Loki 2 e Secret Invasion nel nuovo trailer promozionale di Disney+ e Hulu.

Mentre attendiamo con trepidazione l'arrivo di Ant-Man and the Wasp: Quantumania nelle sale, dal lato televisivo sono diversi i titoli Marvel che incuriosiscono gli spettatori, a partire dalla seconda stagione di Loki con Tom Hiddlestone lo show che vedrà il ritorno di Samuel L. Jackson, Secret Invasion.

E mentre qualche indiscrezione su entrambi sembra già essere trapelata, ora ci arrivano nuove immagini ufficiali direttamente dalla Casa di Topolino, in questo promo per le piattaforme streaming Hulu e Disney+.

Come riporta anche CBM, infatti, per Secret Invasion abbiamo il Colonnello Rhodes di Don Cheadle in prima fila, anche il dubbio che possa trattarsi di uno Skrull con le sue sembianze sarebbe piuttosto legittimo.

Per quanto riguarda Loki, invece, il Dio dell'Inganno parrebbe trovarsi nuovamente in presenza dei Time-Keeper, ma è difficile dire se può trattarsi di quelli già visti in precedenza (un indizio in tal senso potrebbe essere la testa sul pavimento?).

Ma cosa ci farà lì Loki? Starà cercando indizi su Kang?

Loki 2: nella serie tv potrebbero esserci molteplici varianti di Kang il Conquistatore

Ad ogni modo, ne sapremo sicuramente di più nelle settimane a venire, e ovviamente, dopo l'uscita di Ant-Man and The Wasp: Quantumania.