Loki introdurrà il primo personaggio transgender nell'MCU?

La serie tv Disney+ Loki potrebbe introdurre il primo personaggio transgender del Marvel Cinematic Universe. Secondo The Illuminerdi, i Marvel Studios starebbero ipotizzando l'ingresso in Loki di Sera con un ruolo centrale nello show.

Sera ha fatto la sua comparsa in Angela: Asgard's Assassin #1 del 2015. Nei fumetti, Sera è un Anchorite, rara razza di Angels of Heven nati maschi e privi di ali che vengono tenuti all'interno di un tempio dove passano il tempo a pregare per gli Angeli morti senza avere un'anima. Sera, però, si identifica come femmina, nei fumetti è stata salvata da un mostro che aveva attaccato il tempio da Angela, sorella di Thor, e la coppia si è sposata.

L'arrivo di Sera in Loki confermerebbe le dichiarazioni rilasciate nei mesi scorsi dal capo dei Marvel Studios Kevin Feige in cui si anticipava la maggior inclusione di personaggi LGBTQ+ nell'MCU, ma la notizia è ancora tutta da confermare.

Loki dovrebbe gettare le basi per quanto raccontato in Doctor Strange in the Multiverse of Madness e nel cast ci sarà anche Sophia Di Martino con il ruolo di una versione al femminile del protagonista. Per ora la produzione non ha svelato se il personaggio di Hiddleston incontrerà una versione alternativa di se stesso nel multiverso o si trasformerà.

