Loki: un mistero di Avengers: Endgame svelato nel trailer della serie Disney+

Il primo trailer della serie Disney+ Loki, lanciato nel corso del Disney Investor Day 2020, risolverebbe un mistero legato all'hit Avengers: Endgame, che vede gli Avengers tornare nel passato per recuperare le Gemme dell'Infinito facendo visita, tra l'altro, al Loki del 2012.

Tom Hiddleston in una sequenza del film Thor, di Kenneth Branagh

Loki è morto per mano di Thanos all'inizio di Avengers: Infinity War, per poi ricomparire in Avengers: Endgame grazie al viaggio del passato degli Avengers che fanno ritorno nella New York del 2012 per recuperare il Tesseract. Qui gli Avengers si imbattono in una versione di Loki del passato che usa il Tesseract per sfuggire all'arresto e teletrasportarsi altrove. Da qui prende le mosse la serie Loki.

Il trailer di Loki, ricco di svolte e colpi di scena, si apre con un recap degli eventi di Endgame prima di mostrare Loki che afferra il tesseract e si teletrasporta nello spazio. Il Dio dell'Inganno si risveglia in mezzo al deserto con ancora indosso l'armatura della Battaglia di New York, il che lascia intendere che questo sia il diretto risultato del viaggio col Tesseract.

Mentre lotta per adeguarsi alla nuova situazione, Loki si imbatte in tre abitanti del deserto che indossano abiti mongoli. Il Tesseract sembrerebbe, dunque, aver trasportato Loki nel Deserto del Gobi, che si estende tra il Sud della Mongolia e il Nord della Cina. Tutto questo farebbe pensare che Loki non sia in grado di controllare i poteri del Tesseract e che sia in balia del caso o di una volontà superiore.

Il resto del trailer mostra Loki alle prese con la Time Variance Authority, meglio nota come TVA, che prende in custodia il dio. Più avanti lo rivediamo in una New York post-apocalittica e in un supermercato Roxxcart. il trailer introduce nuovi personaggi interpretati da Owen Wilson e Gugu Mbatha-Raw, e anticipa le possibili apparizioni di Black Widow e Heimdall. A quanto visto finora, è probabile che nella serie Loki proseguirà a tessere i suoi inganni, ma forse ne sapremo di più sulla sua identità e su quanto accaduto dopo la Battaglia di New York. Infine Loki potrebbe fornire una prima potenziale esplorazione del multiverso Marvel anticipato da Avengers: Endgame.

Loki approderà su Disney+ nel maggio 2021.