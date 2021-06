Loki è gender fluid: la conferma nel nuovo teaser della serie Disney+

Loki viene identificato come gender fluid nel nuovo teaser della serie Disney+ pubblicato via social media. Il personaggio di Tom Hiddleston non ha dunque un'identità sessuale definita, confermando il canone dei fumetti.

Il nuovo teaser si apre sul file della TVA (Time Variance Authority) coi dati di Loli ben visibili prima che le foto del personaggio di Tom Hiddleston in formato fototessera si materializzino sopra di essa. Dove c'è l'indicazione del sesso si legge FLUID, confermano un fumetto del 2014 in cui Odino si riferisce a Loki come "mio figlio, mia figlia e il mio bambino che è entrambi"). La notizia è uno sviluppo significativo per una proprietà MCU live-action che sarà disponibile sul servizio di streaming Disney+.

Loki, Tom Hiddleston sul cameo di Chris Evans in Thor: The Dark World: "È stato brillante"

Le prime reazioni della critica lodano la serie Marvel Loki definendola "uno sballo assoluto!". Nello show il Dio dell'Inganno interpretato da Tom Hiddleston uscirà dall'ombra del fratello Thor divenendo protagonista assoluto. Nel cast dello show troveremo Owen Wilson nei panni dell'Agente della TVA Mobius, Gugu Mbatha-Raw nel panni della giudice della TVA Ravonna Renslayer e Wunmi Mosaku nei panni del cacciatore della TVA B-15), oltre a Sophia Di Martino e Richard E. Grant in due ruoli non ancora resi noti.

Loki arriverà ogni mercoledì su Disney+ a partire dal 9 giugno; qui trovate l'elenco delle nuove date di uscita dei film Marvel.