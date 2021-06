Loki, le prime reazioni della critica alla serie Marvel: "Uno sballo assoluto!"

La critica è in fiamme in seguito alle anteprime di Loki, nuova serie appartenente al Marvel Cinematic Universe e disponibile in streaming su Disney+ a partire da mercoledì prossimo e sulle quali sono state condivise le prime reazioni online.

In seguito alla visione dei primi due episodi di Loki, la critica si è espressa in modo molto positivo sul nuovo progetto seriale del Marvel Cinematic Universe.

Brad Lambert, ad esempio, ha dichiarato: "Loki è uno sballo assoluto! Tom Hiddleston è tornato a vestire i panni del dio dell'inganno e ha fornito la sua migliore prova da tanto tempo a questa parte. I fan apprezzeranno tutti i dettagli di questa serie che, a tutti gli effetti, si ricollega a molti altri prodotti Marvel. Si tratta di uno show unico e intelligente".

Sulla medesima lunghezza d'onda si situa anche Erik Davis, che ha postato: "Ho visto i primi due episodi di Loki e li ho adorati. Il rapporto tra Tom Hiddleston e Owen Wilson è pazzesco. Si tratta di una serie investigativa che pone le basi per il multiverso Marvel".

Altrettanto esaltante è il parere di Jack McBryan, che ha sottolineato quanto Loki rappresenti la migliore apertura finora per uno show Marvel e ha evidenziato l'eccellenza di regia e sceneggiatura.

Dello stesso parere è Brandon Davis di Comic Book, che ha dichiarato: "Loki ha dato vita a mani basse al miglior primo episodio per uno show Marvel. Tom Hiddleston è straordinario e brillante. L'inizio è davvero ricco di potenziale!".

Giovanni Campea ha evidenziato la capacità dei Marvel Studios di cambiare le carte in tavola: "Loki è eccezionale! Marvel continua a cambiare le carte in tavola e lo fa in modo diverso da come ha fatto altre volte. Questo focus sul personaggio offre la possibilità di conoscere le sue debolezze e insicurezze. E Owen Wilson spacca".

Hector Navarro ha definito la serie estremamente divertente e ha sottolineato la straordinaria narrazione che la contraddistingue: "Il cast è straordinario e Loki spacca!".

L'unica voce fuori dal coro è quella di un'utente che è rimasta delusa dal primo episodio di Loki ma lo ha comunque definito necessario per porre la basi ai successivi sviluppi dello show.