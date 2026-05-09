Il Paradiso delle Signore 10, anticipazioni dall'11 al 15 maggio: brutte notizie su Rosa, Marta dice addio?

Il Paradiso delle Signore 10 si avvicina alle battute finali e lo fa alzando ancora un pochino il livello del drama. Nelle puntate in onda da lunedì 11 a venerdì 15 maggio 2026, la quotidianità del grande magazzino milanese viene travolta da eventi esterni sempre più difficili da controllare. Tra relazioni in bilico, scelte di cuore e notizie allarmanti che arrivano da lontano, i protagonisti si trovano a fare i conti con decisioni che potrebbero cambiare tutto. Vediamo allora cosa succede in questa nuova settimana: le anticipazioni.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore 10: cosa succede dall'11 al 15 maggio 2026

Il Paradiso delle Signore, Rosa

La settimana a Il paradiso delle signore si muove su più fronti: da una parte le dinamiche sentimentali e familiari che continuano a intrecciarsi, dall'altra le vicende più drammatiche che tengono tutti con il fiato sospeso. La scomparsa di Cesare e la situazione critica di Rosa in Vietnam mettono a dura prova chi è rimasto e vuole bene ai due. Nel frattempo, al grande magazzino si lavora senza sosta tra nuovi progetti e tensioni personali.

Lunedì 11 maggio: la telefonata di Rosa allarma Marcello, trovata una giacca nei Navigli

La scomparsa di Cesare diventa un caso sempre più inquietante e spinge Rebecca a cercare aiuto. Irene, appena rientrata a Milano e ancora combattuta dai sensi di colpa, decide di non tirarsi indietro. Intanto Odile riceve consigli preziosi per rilanciare la nuova collezione, mentre Mirella prende una decisione importante sul rapporto tra Luigi e il piccolo Michelino.

A complicare tutto, una telefonata improvvisa riaccende le preoccupazioni per Rosa. Il ritrovamento di una giacca nei Navigli fa temere il peggio, ma Rebecca propone un appello radiofonico e Irene accetta di sostenerla.

Martedì 12 maggio: Irene lancia un appello per Cesare

Il Paradiso si anima grazie a un'iniziativa legata al Giro d'Italia che porta entusiasmo tra le Veneri, mentre Concetta conquista un nuovo cliente. Ma fuori dalle vetrine scintillanti, le emozioni sono tutt'altro che leggere: Mirella cerca di trovare un equilibrio tra passato e presente e, pur con fatica, concede a Luigi di passare del tempo con Michelino. Irene, supportata da Johnny, lancia l'appello per Cesare: proprio lui lo ascolta e decide di farsi avanti, riaccendendo le speranze.

Mercoledì 13 maggio: Cesare torna a Milano, Odile in crisi

Le difficoltà professionali di Odile si intrecciano con un momento di crescita personale quando qualcuno la spinge a fidarsi finalmente del proprio istinto. Nel frattempo, il ritorno di Cesare a Milano non ha nulla di rassicurante: è in difficoltà e Johnny interviene per aiutarlo in una situazione rischiosa. A Villa Guarnieri si commenta il successo di un evento benefico, mentre Marta rivela di aver ricevuto una proposta per trasferirsi a Roma. Intanto si accendono tensioni domestiche: Ciro è geloso dell'attenzione che un cliente riserva a Concetta.

Giovedì 14 maggio: Marta si trasferisce a Roma?

Le notizie su Rosa diventano sempre più allarmanti e per Marcello l'ansia cresce di ora in ora. A Villa Guarnieri si guarda al futuro, ma non senza interrogativi importanti, soprattutto per Marta, chiamata a scegliere tra nuove opportunità e ciò che lascia a Milano. Intanto, Odile ritrova fiducia grazie al sostegno di Matteo e Botteri, mentre Ciro, accecato dalla gelosia, crea disagio in galleria. Irene prova a dare una mano concreta a Cesare, cercando di tirarlo fuori da una spirale che sembra senza via d'uscita.

Venerdì 15 maggio: Rosa in pericolo in Vietnam, Adelaide interviene

Il desiderio di ricostruire una famiglia si scontra con le ferite del passato poiché Mirella non riesce a fidarsi completamente di Luigi, nonostante i tentativi dell'uomo. Sullo sfondo, la situazione di Cesare resta precaria: ha perso tutto al gioco e Irene prova a trovare una soluzione per aiutarlo anche dal punto di vista economico.

La notizia del ferimento di Rosa in Vietnam scuote profondamente tutti e, a questo punto, Adelaide decide di intervenire in prima persona, mettendo in campo le sue conoscenze per accelerare il rientro della ragazza in Italia.