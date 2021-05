Loki, Tom Hiddleston sul cameo di Chris Evans in Thor: The Dark World: "È stato brillante"

Parlando di Loki, Tom Hiddleston richiama una sua versione piuttosto peculiare nel MCU... Quella 'interpretata' da Chris Evans in Thor: The Dark World.

Mancano pochissimi giorni ormai per il debutto di Loki su Disney+, e mentre non sappiamo ancora quali sorprese potrà riservarci la serie dei Marvel Studios, possiamo dire che anche in passato, quando c'era di mezzo il Dio dell'Inganno interpretato da Tom Hiddleston, le sorprese non sono mancate, come fa notare lo stesso attore britannico... Ad esempio quella volta in Thor: The Dark World che Chris Evans interpretò Loki che interpretava Captain America.

Se ben ricordate, infatti, il secondo film di Thor presentava un curioso cameo da parte dell'interprete di Steve Rogers.

In uno dei soliti scambi di battute tra Thor (Chris Hemsworth) e Loki (Tom Hiddleston), quest'ultimo decide di fare ciò che il Dio dell'Inganno sa fare meglio, seppur senza un preciso scopo (se non quello di stuzzicare il fratello), e inizia a cambiare prima il proprio aspetto, poi quello di Thor (in Lady Sif) e poi di nuovo il suo, trasformandosi in Captain America.

E mentre in una versione della scena era lo stesso Hiddleston a indossare il costume e lo scudo di Cap, in quella vista al cinema fu Chris Evans a prestarsi al gioco, recitando come se fosse Loki a impersonare Steve:

"Quello fu un momento davvero strano e surreale, ma molto divertente" racconta Hiddleston ai microfoni di Entertainment Weekly "Io ho avuto modo di provare la sensazione di indossare il costume di Cap, che è sicuramente un momento degno di nota. E poi, hanno mostrato quel filmato a Chris, che ha fatto la sua migliore imitazione di me che imito lui... Ed è stato brillante!".

Chissà cosa possiamo aspettarci da un Loki "a spasso nel tempo" nella nuova serie Marvel... Loki arriverà mercoledì 9 giugno su Disney+.