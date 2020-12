Loki: il Dio dell'Inganno diventerà un rapinatore per ristabilire l'ordine temporale?

Una nuova teoria suggerisce che Loki, nella nuova serie Disney+, potrebbe diventare rapinatore per ristabilire l'ordine temporale grazie a un accordo con la Time Variance Authority.

La serie Loki è in arrivo su Disney+. Tra le teorie formulate sullo show che riporterà sullo schermo il Dio dell'Inganno, nonché fratello di Thor, ve n'è una particolarmente intrigante che ipotizza Loki impegnato in rapine e crimini vari per ristabilire la linea temporale da lui distrutta.

Thor: Ragnarok - Tom Hiddleston in un'immagine del film

Come i fan dell'MCU ricordano, Loki, interpretato da Tom Hiddleston, ha sconvolto la propria linea temporale quando, in Avengers: Endgame, gli Avengers sono tornati indietro nel tempo per ottenere le Gemme dello Spazio, della Mente e del Tempo. Il Dio dell'Inganno, infatti, è sfuggito alla cattura impossessandosi del Tesseract e così facendo ha corrotto la timeline creandone una nuova.

Secondo una teoria diffusa da un utente di Reddit e riportata da Cbr.com, Loki tenterà di acquisire segretamente oggetti di potere durante le sue missioni in queste linee temporali alternative, come da accordi con la Time Variance Authority, come le Gemme dell'Infinito.

Avendo recentemente posseduto sia la gemma della Mente che quella dello Spazio, questa versione del personaggio vorrà sicuramente riaverle indietro. Questa teoria potrebbe portare a confronti intriganti con personaggi dell'MCU come Teschio Rosso, Nova Corps, Goose o Star-Lord.

In definitiva, la teoria suggerisce che tutto ciò porterà Loki a rientrare nella linea temporale principale dell'MCU, consentendogli così di apparire di nuovo senza problemi nei futuri film del franchise. Solo il tempo ci dirà se la teoria in questione è corretta.