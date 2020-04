Avengers: Endgame, la fuga di Loki che darà vita alla serie Disney+ è stato "un incidente"

La scena di Avengers: Endgame che funge da punto di partenza per la serie Disney+ Loki è nata da un incidente, come ha rivelato lo sceneggiatore del cinecomic Stephen McFeely.

Avengers: Endgame, un fotogramma dello sport del Super Bowl

In Avengers: Endgame, i nostri eroi si recano nel passato per recuperare le Gemme dell'Infinito, ma nella New York del 2012 il Dio dell'Inganno riesce a sfuggire alla cattura dopo essersi impossessato del Tesseract.

In realtà la fuga di Loki non era stata pianificata dagli autori, come ha svelato Stephen McFeely nel corso del live watch party di Endgame: "Avevamo solo pensato a un modo gustoso di sconvolgere la missione."

No! We just thought it was a juicy way to upset the heist. #AvengersAssemble #QuarantineWatchParty -SM https://t.co/VvvQ286H1O — ComicBook.com (@ComicBook) April 28, 2020

Il furto del Tesseract da parte di Loki era solo un modo per animare la situazione e visto il successo del personaggio interpretato da Tom Hiddleston solo in un secondo momento si è pensato a proseguire il racconto delle sue malefatte in una serie tv a lui dedicata.

Loki sarà disponibile su Disney+ nella primavera 2021, salvo ulteriori blocchi alle riprese.

