Loki 2, il produttore svela se l'arresto di Jonathan Majors ha influito sulla serie Marvel

Dopo l'arresto di Majors, si era vociferato di possibili cambiamenti in sceneggiatura e riprese aggiuntive per lo show Marvel.

Nel corso dell'anteprima mondiale della Stagione 2 di Loki, il produttore Kevin Wright ha parlato della serie con Variety e anche delle voci sui presunti cambiamenti apportati allo show dopo l'arresto di Jonathan Majors lo scorso marzo.

"No", ha dichiarato Wright a Variety, quando gli è stato chiesto se l'arresto di Majors avesse cambiato i loro piani per la seconda stagione. "Questa è la prima serie Marvel a non avere avuto bisogno di riprese aggiuntive. La storia che vedrete sullo schermo è quella che volevamo realizzare. Siamo partiti con un'idea molto specifica di ciò che volevamo e abbiamo trovato il modo di raccontarla nei tempi delle riprese principali. Ed è quello che vedrete su Disney+".

Quando gli è stato chiesto se alla Marvel avessero discusso di cambiare la Stagione 2 di Loki sulla scia delle accuse a Majors, Wright ha confermato che non è stato così.

"No", ha risposto infatti Wright. "E questo principalmente perché ne so quanto voi al momento. Mi sembrava affrettato decidere qualcosa senza sapere come si sarebbe sviluppata la situazione".

Il ruolo di Majors nello show, quindi, non è stato modificato in alcun modo e lo vedremo ritrarre Victor Timely, un'altra delle varianti di Kang che vive nel passato.