Crunchyroll, da oggi la piattaforma per gli amanti degli anime è disponibile su Prime Video: i prezzi

Crunchyroll, la casa per eccellenza degli anime in tutto il mondo, e Prime Video hanno annunciato oggi l'espansione del servizio di abbonamento a Crunchyroll sulla piattaforma streaming Prime Video Italia.

I clienti Prime possono ora tuffarsi nella loro prossima avventura con due abbonamenti a Crunchyroll: Fan o Mega Fan. Entrambe le opzioni consentono ai fan di guardare in streaming il vasto catalogo di Crunchyroll e di vedere i nuovi episodi appena usciti in Giappone.

Gli abbonamenti Fan partono da 4.99€, mentre gli abbonamenti Mega Fan, a soli 6,49€ al mese, offrono l'emozione aggiuntiva della visione offline e vantaggi extra man mano che vengono resi disponibili. Con Crunchyroll, i fan possono accedere alla più grande library di anime in streaming, con nuove serie sempre in arrivo.

One Piece Film: Red, una scena del film

"L'espansione della nostra partnership con Prime Video apre le porte a un numero ancora maggiore di fan in tutto il mondo che potranno immergersi negli emozionanti mondi degli anime", ha dichiarato Terry Li, EVP of Emerging Business di Crunchyroll. "Con così tante serie incredibili che aspettano di essere scoperte, questo è il momento perfetto per perdersi nelle infinite avventure che gli anime hanno da offrire su Crunchyroll".

Crunchyroll, un traguardo storico, 15 milioni di abbonati: "Il mondo degli anime continua a crescere"

Crunchyroll porta gli anime ai fan in più di 200 paesi e territori, offrendo la più grande library di anime in streaming al mondo. Oltre allo streaming, Crunchyroll offre uscite cinematografiche, eventi dal vivo, giochi, prodotti di consumo e molto altro ancora.

Gli abbonati possono immergersi nelle nuove stagioni degli anime con oltre 40 titoli, tra cui l'attesissimo ritorno di anime amatissimi dai fan come My Hero Academia o Tower of God, oltre a gemme del catalogo come JUJUTSU KAISEN, vincitore di un Anime Award, e One Piece, che da tempo è in onda.